Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul ministru al Transporturilor a afirmat că datele meteorologice disponibile înaintea deciziei nu justificau suspendarea cursurilor.

„Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Acesta a acuzat autoritățile locale de reacții exagerate, puse pe seama „sensibilității politice” a viceprimarului general care exercită temporar atribuțiile de primar.

„Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi”, a notat Cătălin Drulă.

Potrivit liderului USR, decizia a subminat încrederea publicului în avertizările meteo, iar „victimele reale nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci și încrederea viitoare a oamenilor în astfel de măsuri”.

El a subliniat că deciziile publice trebuie luate rațional și bazate pe criterii științifice, nu din motive de imagine sau câștig politic.

„Trebuie separată obsesia pentru imagine și „capital politic” de deciziile în interes public. Un episod din care lecția este că deciziile trebuie luate la rece și științific. Pentru că da, câteodată, trebuie luate și măsuri extreme. Dar când e cazul. Acum nu era cazul”, a conchis Cătălin Drulă.

Reamintim că școlile și grădinițele din București și Ilfov au fost închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi, măsură similară celei luate anterior în județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu, aflate și ele sub avertizare de vreme severă.

