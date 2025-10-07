Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Și studenții Universității București vor sta acasă mâine, potrivit unui anunț trimis de rectorat. „Venim către voi cu un anunț important din partea Rectoratului UB. Din cauza condițiilor meteorologice de mâine (codul roșu ce a fost emis până mâine) , s-a luat decizia ca toate cursurile de mâine să fie desfășurate în format online, sau reprogramate ulterior, în funcție de decizia profesorului” se arată în comunicare.

De asemenea, și SNSPA a anunțat suspendarea cursurilor: „Pentru siguranța studenților, cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformelor de e-learning ale structurilor academice din cadrul SNSPA. Activitățile care nu pot fi desfășurate în format online vor fi reprogramate și recuperate, conform deciziilor fiecărei structuri academice.”

Stelian Bujduveanu a anunțat închiderea școlilor din București și Ilfov

Închiderea școlilor a fost decisă anterior în județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Acum, Bucureștiul se alătură acestei măsuri.

Comitetul pentru Situații de Urgență s-a reunit astăzi la ora 14.30, iar o ședință la Primăria București este programată pentru ora 15.30. Autoritățile vor anunța oficial măsurile luate pe timpul codului roșu de ploi torențiale într-o conferință de presă. Aceste decizii sunt menite să asigure siguranța elevilor și a personalului didactic în fața condițiilor meteorologice extreme.

„Școlile municipiului București vor fi închise pe perioada codului roșu, începând de mâine”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, într-o intervenție telefonică la Antena 3. Ulterior, acesta a confirmat, într-o altă intervenția la televiziunea Digi24, că decizia se referă la toate școlile din București și Ilfov.

„Acum suntem, în momentul acesta, în discuţii în Comitetul de Situaţii de urgenţă al Municipiului Bucureşti. Înclinăm, toate forţele de ordine şi toate administraţiile, ca să fie închise şcolile pe perioada codului roşu, la fel ca în celelalte judeţe, pentru că nivelul şi volumul de apă care s-au anunţat este unul foarte mare şi ar crea mari probleme dacă mâine, bucureştenii ar pleca de la muncă pentru a putea să-şi ia copiii de la şcoală”, a mai declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Antena 3.

Stelian Bujduveanu a mai menționat și că o astfel de decizie poate fi luată și în ceea ce privește aparatul administrativ și administrația publică.

„Cel mai mare risc este ca orașul să fie paralizat”

„Noi susţinem această propunere, aşteptăm votul final, pentru că ar trebui să ne gândim în primul rând la sănătatea populaţiei şi la riscul care se poate crea dacă părinţii ar pleca, în cazul în care inundaţia ar fi foarte mare, să-şi ridice copiii de la şcoală. Veţi avea un răspuns oficial din partea Comitetului pentru situaţii de urgenţă în scurt timp, dar în momentul de faţă, discuţiile sunt avansate pentru a fi şcolile închise mâine.

Credem că cel mai mare risc este ca oraşul să fie paralizat în momentul în care este codul roşu. De aceea discutăm ca să reuşim să armonizăm pe toată lumea, să se pregătească toţi părinţii şi copiii, dar, din nou, cel mai important lucru este să ne asigurăm că nu există victime în această perioadă şi că nu există deplasări în perioada codului roşu pentru a ridica sau prelua copiii de la şcoală”, a mai spus el.

Florian Lixandru, inspectorul școlar general al Capitalei, a declarat pentru Libertatea în această dimineață că propunerea de închidere a școlilor se afla pe masa Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

