Cât timp economisesc germanii pentru un Volkswagen Golf nou

Analiza a luat în calcul salariile nete lunare (fără alte cheltuieli) și prețurile de listă ale unor modele populare, inclusiv Volkswagen Golf, cu un preț mediu de 29.400 euro.

Un vânzător/ casier supermarket din Germania, cu salariu net mediu de 1.973 €, are nevoie de aproape 15 salarii, 14,9 luni, pentru a-și cumpăra VW Golf, asta dacă nu ar cheltui nici un euro din salariul primit.

Cu alte cuvinte, aproape un an și trei luni de salariu integral. În 11 luni, ar putea să cumpere cel mai ieftin model de Opel Corsa, de 22.900 euro. În schimb, pentru Tesla Model Y, de 40.900 euro, are nevoie de aproape 21 de salarii și de peste 28 de luni pentru un Audi A6, de 55.500 de euro.

O educatoare, cu salariu net mediu de 2.651 €, are nevoie de aproximativ 11 luni de salariu integral pentru un VW Golf, de opt luni pentru un Corsa, 15 salarii pentru o Tesla și de doi ani pentru un Audi A6.

Pentru această categorie, mașina devine accesibilă într-un interval mai scurt, dar tot presupune economisire constantă timp de aproape un an.

Un parlamentar german își cumpără un Audi A6 nou într-un an

Un asistent medical (îngrijire vârstnici) are nevoie de circa 14 luni, iar un medic specialist, cu salariu mediu de 4.218 €, are nevoie de 7 luni, pentru un Golf.

Pentru medici, un Golf nou înseamnă puțin peste jumătate de an de economii, cinci luni și jumătate de salariu pentru un Corsa, 10 luni pentru un Tesla și un an și ceva pentru un Audi A6.

Un membru al Bundestagului, care câștigă în medie un salariu net de 5.515 € are nevoie de aproximativ 5,3 luni pentru un Golf.

Mai exact, un parlamentar german poate cumpăra un Golf după puțin peste cinci luni de salariu, iar în zece luni pot cumpăra un Audi A6 nou.

Un director poate cumpăra un Golf în 3 zile

În timp ce un CEO al unei companii din indicele DAX are nevoie de aproximativ 0,11 luni, circa trei zile lucrătoare pentru un Golf, iar pentru un Audi A6 are nevoie de mai puțin de o săptămână.

Directorii companiilor listate în indicele DAX pot achiziționa un Volkswagen Golf practic după câteva zile de muncă, asta pentru că salariul mediu net este de 276.676 € pe lună pentru președintele unui Consiliului de Administrație.

Diferențele sunt spectaculoase. Un angajat cu venit mediu trebuie să economisească peste un an pentru un Golf, în timp ce un director executiv își poate permite aceeași mașină în mai puțin de o săptămână.

Studiul nu ia în calcul însă cheltuielile de trai, chiria sau taxele suplimentare. Acesta presupune economisirea integrală a salariului net, un scenariu teoretic.

Pentru majoritatea angajaților din Germania, cumpărarea unui Volkswagen Golf nou presupune între 11 și 15 luni de economii. Pentru profesiile cu venituri ridicate, perioada scade sub un an, iar pentru top management aproape că devine nesemnificativă.

Un român cu salariul mediu net de 4.900 lei (960 euro) ar avea nevoie de aproximativ 30 de luni de muncă pentru a-și permite un Volkswagen Golf nou la prețul de 29.400 euro. Asta dacă ar economisi integral salariul. De două ori mai mult decât un casier din Germania.