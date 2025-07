Ușa rotativă s-a blocat

Superstarul internațional se află în plin turneu european și va susține astăzi, 27 iulie, un show spectaculos în Piața Constituției, în cadrul evenimentului Summer in the City. Imediat cum a ajuns la hotel, Jennifer Lopez a trecut printr-un situație neplăcută, însă vedeta a reacționat cu calm.

După ce a coborât din mașină și a avut grija ca toate bagajele să fie preluate de echipa sa, Jennifer Lopez nu a putut intra în hotel. Ușa rotativă de la Marriot s-a blocat. Fără să pară deranjată de acest incident minor, artista a ales o altă ușă pentru a intra în hotel.

A venit de la Varșovia

Jennifer Lopez a aterizat sâmbătă, 26 iulie, la București, de la Varșovia. Artista și echipa sa au venit cu două avioane VIP, un Boeing 737 și un Airbus A319.

Va fi primul concert al lui Jennifer Lopez în România, în cadrul celei de-a treia ediții „Summer in the City”, show inclus în noul său turneu mondial „Up All Night Live”.

Biletele la show-ul care se anunță spectaculos s-au vândut ca pâinea caldă și au avut prețuri cuprinse între 495 de lei și 1100 de lei. La scurt timp de la punerea lor în vânzare, acestea s-au epuizaat, cererea fiind imensă.

După show-ul de la București, Jennifer Lopez va pleca în Emiratele Arabe Unite unde va concerta în Abu Dhabi, pe Etihad Arena, pe 29 iulie.







