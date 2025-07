Va fi primul concert al lui Jennifer Lopez în România, în cadrul celei de-a treia ediții „Summer in the City”, show inclus în noul său turneu mondial „Up All Night Live”. Artista a vrut în mod special să cânte în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului, cunoscut și sub numele de Casa Poporului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, după Pentagon.

Lista de melodii va fi formată din hituri clasice ale lui Jennifer Lopez, piese noi și un tribut adus Selenei. Printre melodii se regăsesc „On the Floor”, „Jenny From the Block”, „Love Don’t Cost a Thing” și „Save Me Tonight”, „Save Me Tonight”, „Regular”, „Birthday”, „Wreckage of You” și „Free”.

Biletele au costat între 495 de lei și 1100 de lei, iar în acest moment mai sunt disponibile sub 200, cererea fiind imensă.

Accesul publicului la concert începe la ora 16:00, prin două puncte de pe Bd. Libertății: dinspre Izvor și dinspre Calea 13 Septembrie. Nu se poate intra prin Bulevardul Unirii. Organizatorii recomandă sosirea din timp pentru a evita aglomerația.

Cine vrea să vadă concertul din 27 iulie trebuie să aibă bilet și un act de identitate, iar minorii fără buletin pot prezenta copia certificatului de naștere. Toți participanții vor trece printr-un control de securitate strict.

Lista restricțiilor este importantă. Spectatorii trebuie să știe că nu au voie cu alimente și băuturi din exterior, umbrele, genți mari, scaune, bannere, drone, echipamente foto/video profesionale, tablete, laptopuri, produse inflamabile și animale de companie.

După show-ul de la București, Jennifer Lopez va pleca în Emiratele Arabe Unite unde va concerta în Abu Dhabi, pe Etihad Arena, pe 29 iulie.

