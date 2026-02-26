Legea e clară: când ai voie și când nu?

În traficul din marile orașe, imaginea e aproape obișnuită: semaforul se schimbă în culoarea galben, iar în loc să încetinească, șoferul accelerează pentru a „prinde” intersecția.

Conform Codului Rutier, ești obligat să oprești mașina în fața semaforului când apare culoarea galbenă. Singura situație în care poți trece este dacă te afli atât de aproape de semafor încât nu mai poți opri în condiții de siguranță (adică ar trebui să frânezi atât de brusc încât cel din spate te-ar lovi direct în portbagaj).

Dacă însă ai accelerat vizibil de la distanță ca să „prinzi” galbenul, te-ai ars. Potrivit Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 (HG 1391/2006), semnificația culorii galbene a semaforului este clară. Art. 4, alin. (2): „Culoarea galbenă a semaforului obligă conducătorii de vehicule să oprească în fața liniei de stopare sau, în lipsa acesteia, în fața semaforului, cu excepția situației în care, la apariția acestei culori, se află atât de aproape de linia de stopare încât nu mai pot opri în condiții de siguranță.”

Cu alte cuvinte, dacă aveai timp să oprești în siguranță, trebuia să oprești. Dacă ai accelerat sau ai continuat cu aceeași viteză, deși puteai frâna, ai comis o contravenție.

Ce amendă riști

Conform OUG 195/2002 – Codul Rutier, trecerea pe culoarea galbenă se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni contravenționale.

Astfel, riști între 4 și 5 puncte-amendă. La valoarea punctului din 2026, asta înseamnă între 865 – 1081,25 lei. În plus, șoferii primesc și 3 punte penalizare pe permis.

Cea mai mare capcană la accelerarea pe galben este că, de multe ori, nu apuci să treci complet de intersecție înainte să se pună roșu. Dacă roata din spate a mașinii tale nu a trecut de linia semaforului în momentul în care acesta a devenit roșu, oficial ai trecut pe roșu.

În acest caz, amenda urcă, iar permisul îți va fi suspendat pentru 30 sau 60 de zile.

Noile camere din intersecții te prind

Dacă în anii trecuți te bazai că „nu e poliția în intersecție”, acum orașele mari sunt împânzite de camere digitale de înaltă rezoluție. Acestea măsoară viteza mașinii și momentul exact în care ai tăiat linia stopului. Amenda vine direct prin poștă, cu tot cu poza care dovedește că ai forțat semaforul.

Conform Institutului Național de Statistică și datelor DRPCIV, intersecțiile semaforizate sunt locul a peste 18% din totalul accidentelor urbane grave.

Principala cauză: nerespectarea culorii semaforului – fie prin trecerea pe roșu, fie prin accelerarea pe galben.

„Galbenul nu înseamnă «mai repede», ci «pregătește-te să oprești». Mulți șoferi tratează această culoare ca pe o prelungire a verdelui, ceea ce duce la coliziuni frontale sau laterale în intersecții”, avertizează specialiștii în siguranță rutieră.

