INVESTIGAȚIE. Ce au în comun Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan: primăriile pe care le conduc au semnat contracte de milioane de euro cu firme ai căror patroni au conexiuni cu oameni din serviciile secrete

Primăria Sectorului 5, condusă de Piedone, a încheiat de la începutul acestui an două contracte noi și unul subsecvent dintr-un acord-cadru mai vechi.

Primul este un contract de servicii de consultanță pentru management de proiect pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar si a unităților conexe din sectorul 5 al Municipiului București”. În valoare de aproape 1,2 milioane lei, contractul a fost câștigat de asocierea dintre firmele CCAT Solution Grup și Urban Scope.

CCAT Solution Grup este împărțită de Zamfir Răzvan Stan, Emilia Anca Burghelia și RS Active SRL, deținută la rândul ei de Alina Roxana Stan și Zamfir Răzvan Stan.

Răzvan Stan Zamfir a fost partener de afaceri cu fostul ministru al mediului, Sulfina Barbu, și cu fostul comisar general al Gărzii de Mediu, Silvian Ionescu, foști membri importanți ai fostului Partid Democrat. Cei trei au fost asociați într-o firmă, KVB Economic SRL, implicată, în trecut, în mai multe afaceri cu bani publici, acordând consultanță unor primării și consilii județene.

Apare în schemă Silvian Ionescu, zis „securistul” lui Băsescu

Zamfir a fost și consilier PD la Comisia de învățământ a Primăriei Sectorului 3, condusă atunci de vicepreședintele PD, Liviu Negoiță.

KVB Economic a fost înființată în anul 2005 de Alina Valentina Niță, candidată în anul 2014, pe listele PDL, pentru Parlamentul European, iar în 2016, din partea PNL la Consiliul General al Municipiului București.

Trei ani mai târziu, când contractele cu statul au căpătat dimensiuni astronomice, în firmă apar, printre alții, Răzvan Stan Zamfir, Sulfina Barbu (fost ministru al mediului până în 2007) și Silvian Ionescu, cunoscut și ca „securistul lui Băsescu”. Ionescu a lucrat în Securitate, până în 1989, ca ofițer DIE. După ’90, a devenit secretar general al FSN, apoi membru PD. A fost, pentru scurt timp, prefect al Capitalei și șef al PD Sector 3. La toate aceste funcții politice a avut acces cu sprijinul lui Traian Băsescu, pe care Ionescu l-ar fi avut în subordine în perioada în care era ofițer DIE. În cazul fostului președinte al României a fost dată o decizie de colaborare cu Securitatea, în urma căreia Traian Băsescu și-a pierdut toate drepturile de fost șef de stat.

După mai multe schimbări, în prezent, firma se numește KVB Consulting & Engineering, iar structura acționariatului este formată din RS Active SRL, Zamfir Răzvan Stan și Emilia Anca Burghelea.

Zamfir Răzvan Stan este implicat în mai multe afaceri, dar firma ELC Frame SRL (radiată în 2015), pe care o împărțea cu Bogdan Ionescu, a fost cercetată (alături de alte 141 de firme) într-un dosarul de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro. În această cauză sunt judecaţi de zece ani Marcel Păvăleanu (fost consilier la Secretariatul General al Guvernului şi ex-lider PSD Plopeni), afaceristul Răzvan Alexe (mâna dreaptă a familiei Cosma din Prahova) şi Marian Ţărândă (socrul fostului deputat PSD Vlad Cosma).

Urban Scope este și ea o firmă interesantă, care îl are ca asociat unic pe Radu Marian Dragomir, din Râmnicu Vâlcea.

Dragomir a lucrat la UTI, companie patronată de Tiberiu Urdăreanu, cercetat pentru evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Al doilea este un acord-cadru cu o valoare de peste 20 de milioane de lei realizat de Primăria Sectorului 5 în luna ianuarie pentru „Servicii de proiectare privind reabilitare termică, modernizare, consolidare, extindere, demolare construcție existentă și construcții noi pentru construcții civile”. Primul contract, în valoare de 12,6 milioane de lei, a fost acordat unei asocieri de firme cu care ne-am mai întâlnit și la sectoarele 3 și 4: Euro Building Ideea, Quadratum Architecture, Yardman și Concrete&Design Solution. Despre personajele care sunt în spatele acestor firme, Libertatea a scris recent. (detalii aici)

Ultimii bani acordați, anul acesta, de instituția condusă de Cristian Popescu Piedone sunt parte dintr-un acord-cadru încheiat în 2020 pentru „Servicii de elaborare documentație tehnico-economică (…) pentru amenajare/modernizare parcuri, locuri de joacă și agrement, peluze, scuaruri, aliniamente” de pe raza sectorului 5.

Tranșa acestui contract subsecvent a fost în valoare de aproape 1,7 milioane de lei și a fost primită de firma Struct Quality and Builing.

Asociați în această firmă sunt Ionuț Tudoroiu (care se recomandă ca fiind inginer diplomat), soția acestuia, Arabela Claudia Tudoroiu, și Florin Tiberiu Cheran.

Ionuț Tudoroiu mai deține firma Struct Quality Design. Ambele firme au contracte cu multe primării.

Celebra U.M. 0215 sau „doi și-un sfert”

În luna aprilie, Primăria Municipiului București condusă de Nicușor Dan a semnat un contract ce are ca obiect „Furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili – necesară funcționării Sistemului de iluminat public în Municipiul București.”

Pentru aceste servicii, NOVA POWER & GAS SRL primește aproape 50,2 milioane de lei.

NOVA POWER & GAS SRL este parte din grupul E-INFRA, cu capital 100% românesc, alături de Electrogrup, Direct One, Netcity și WESEE.

Asociatul unic este E-INFRA SA, deținută de frații Simion Adrian Mureșan, Teofil Ovidiu Mureșan și de Marian Pantazescu (acesta are 20%)

În luna februarie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a amendat mai mulți furnizori de energie electrică pentru manipularea pieței energiei. Printre aceștia se numără și NOVA POWER & GAS SRL.

Inițial, NOVA POWER & GAS SRL a fost controlată de Alin Ardelean, fiul lui Virgil Ardelean, fostul șef al U.M. 0215, unitatea de informații a Ministerului de Interne (celebra „doi si-un sfert”) și de Rareș Criste. Până în 2007, firma a fost cunoscută sub numele de AMGAZ Furnizare SRL și, ulterior, până în 2010, de TEN GAZ SRL.

Rareș Criste este unul dintre jucătorii importanți din energie, apropiat al fostului șef DGIPI Gelu Oltean (trimis în judecată anul trecut pentru trafic de droguri) și de Virgil Ardelean.

Frații Teofil și Simion Mureșan sunt implicați în special în afaceri cu energie electrică. Ei au cumpărat de la omul de afaceri Rareș Criste și firma Ten Transilvania Energy, acum închisă.

NOVA POWER & GAS este implicată în multe proiecte. Cel mai răsunător este cel cu compania americană NuScale și compania de stat Nuclearelectrica pentru construirea unei centrale cu un tip experimental de minireactor.

O altă afacere a fraților Mureșan este Direct One. Ei au cumpărat de la UTI, pentru 30 de milioane de euro, aproximativ 1.000 km de rețea de fibră optică din București prin intermediul căreia se realizează transferul de date.

Marian Pantazescu, asociatul fraților Mureșan, ocupă și funcția de președinte al consiliului de administrație al Electrogrup și a fost membru în CA al Poştei Române şi fost director tehnic adjunct al Vodafone România.

„Umbra” lui Ghiță, Sebastian Ghiță

La sfârșitul anului, Primăria Capitalei a încheiat un contract pentru „servicii de mentenanță preventivă-corectivă, exploatare curentă și operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Național Arena.” Contractul, cu valoarea de peste 13,65 milioane de lei, a fost adjudecat de firmele Avitech Co și Depanero.

Avitech Co. SRL, implicată în zeci de contracte importante cu statul (inclusiv cu MApN, MAI, Agenția Spațială Română, Parlamentul României și STS), este împărțită în mod egal de Traian Valentin Dogaru și Anton Gabriel Roescu.

Avitech Co SRL a fost fondată, în anul 1994, de israelianul născut la Bârlad Silvio Vitenstein alături de trei off-shore-uri din Cipru legate de Sebastian Ghiță. Vitenstein a fondat și compania XOR IT Systems, controlată de Bogdan Padiu, cofondatorul Teamnet alături de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță.

Fostul deputat PSD, care se ascunde de Justiție în Serbia, a fost asociat cu Anton Gabriel Roescu în firma 360 Revolution SRL.

Roescu apare prima oară în Avitech Co prin 2008 ca reprezentant al firmelor asociate Ardesign Co SRL și Avitech (Overseas) Co Ltd din Cipru.

În Depanero SRL sunt doi asociați: firma Dante Internațional SA și Iulian Gabriel Stanciu (0,0003%). La rândul ei, Dante International are următorul acționariat: MIH B2C HOLDINGS B.V. din Olanda (88,02%) și Iulian Gabriel Stanciu (11,98%). Iulian Gabriel Stanciu este și el o veche cunoștință a fostului deputat PSD Sebastian Ghiță alături de care a derulat mai multe afaceri.

