Ce cred oamenii din Gratia despre trimiterea lui Dragnea în spatele gratiilor

În localitatea Gratia, din judeţul Teleorman, unde Liviu Dragnea s-a născut şi a copilărit, oamenii nu cunosc amănunte despre dosarele penale ale liderului PSD. Aceştia îşi amintesc doar de micul Liviu, fiul de miliţian, care mergea la şcoală şi era cuminte, dar care atunci când a ajuns mare, le-a pus asfalt şi le-a făcut canalizare în comună. Aşa că nu văd niciun motiv ca Dragnea să ajungă la închisoare, considerând că asta oricum nu ar folosi nimănui.

„Nu, mamă, să nu fie condamnat! Că şi dacă îl condamnă, noi ce avem de câştigat? Să ştii că pentru comuna noastră a făcut şi bine. A făcut asfaltul, cu primarul a băgat apă, a făcut canalizare tot cu sprijinul lui Dragnea. Dacă n-ai oameni şi n-ai bani, n-ai de niciunele. Cine are bani, trăieşte bine, cine nu, aşa moare. Că eu, şi de face puşcărie, pe mine nu mă îngraşă cu nimic. Să-i facă legea ce o vrea, noi nu ne băgăm, noi nu suntem judecători, nu ne duce pe noi capul să judecăm noi un om cu facultate, om cu carte. Ce câştigă dacă îl arestează? Păi dacă stă arestat acolo, are televizoare, mănâncă bine, îi aduce pachete, pentru că cine e bine aici, îi e bine şi pe acolo”, spune Tanti Stela, care stă la poartă cu vecina ei, Tanti Tanţa, şi pasc vaca legată cu lanţ de un stâlp, pe marginea drumului.

„Era un băiat simpatic, mergea la şcoală. Eu zic să fie liber, să-şi plătească paguba, că n-am nimic nici cu Dragnea, nici cu primarul”, e de părere Tanti Tanţa, care nu crede că Liviu Dragnea s-ar descurca cu viaţa de la ţară, să aibă grijă de vaci sau porci, fiindcă e un om cu multă carte şi nu e învăţat cu munca de la ţară.

Spre celălalt capăt al satului, la umbra unui nuc bătrân, nea’ Gică stă împreună cu familia la poartă şi discută despre ce au mai văzut zilele acestea la televizor.

„Eu nu înţeleg ce fac ăştia care protestează în fiecare zi, acolo, la Guvern. Ei de unde au bani, că muncă singur nu au! Pentru că dacă ar avea serviciu, nu ar mai avea timp să iasă la protest. Asta e problema, că nu suntem uniţi, în loc să susţinem pe cineva, noi, românii, îi dăm în cap, să moară şi capra vecinului”, spune tânăra aşezată pe bancă, lângă nea’ Gică, fiind imedia aprobată de acesta.

Şi pentru a ne face o idee despre părerea lor în ceea ce îl priveşte pe fostul consătean, îi întrebăm dacă pedeapsa de peste 7 ani de închisoare cerută de procurori pentru Liviu Dragnea este una justificată.

„Nu, nici vorbă, este mult prea exagerat! Păi de ce să facă el puşcărie, dacă e nevinovat?! Ăsta e dosar politic, vă zic eu sigur! Păi Dragnea a făcut multe lucruri bune pentru comuna asta, şi pentru alţii, el merită să fie preşedinte, vă zic eu! Nu ştiu, să îi dea cu suspendare. Şi dacă e să ajungă la închisoare, eu sunt de acord să ne urcăm în maşină, să protestăm ca să îi dea omului achitarea, să poată să candideze la anul pentru preşedinţie”, e de părere nea’ Gică.

Acesta recunoaşte că probabil Liviu Dragnea nu e total nevinovat, dar crede că „să fii cu mâna în borcanul cu miere şi să nu te lingi şi tu măcar pe degete ar însemna să fii prostul proştilor”.

Păreri împărţite în Alexandria: „L-aş scuipa în faţă”

În Alexandria, oraşul de unde Liviu Dragnea şi-a început ascensiunea în politică, e o linişte de duminică. Străzile sunt pustii, magazinele – închise. În parcul central, de lângă Primărie, grupuri de pensionari discută, cu un ochi la nepoţi. „Dragnea? Păi, de ce să-l condamne? E nevinovat. Noi nu ne ascundem, suntem cu PSD”, spune domnul Gicu P. Soţia lui, doamna Aneta, aşteaptă ca partidul la putere să-şi ţină promisiunile. „Să ne dea înapoi ce ni s-a tăiat. Indemnizaţia pentru mame eroine. Am patru copii şi i-am crescut greu. Lucram în trei schimburi şi pe atunci nu erau maşini de spălat automate ca acum. Să ne dea înapoi, e dreptul nostru”. Doamna Aneta şi domnul Gicu au patru copii, doi dintre ei stau la Bucureşti, doi au plecat în Spania. Sunt pensionari. „Soarele nostru e la apus”, adaugă domnul Gicu. „Acum să vă dea PSD vouă, tinerilor”.

Doi paşi mai încolo, domnul Gheorghe T. are altă părere. „Păi, nu e normal ce face domnul Dragnea. Cu fondul ăla de investiţii, care nu e rău, dar nu ştie nimeni unde se duc banii. Dragnea nu ţine cu ţara. E un ţăran prost, scuzaţi-mă că vorbesc aşa, dar aşa este, umblă numai după avere. Promite una în campanie şi după aia, jupuială”.

Pe o altă bancă, dăm peste şeful Asociaţiei de Veterani din Teleorman, Niculae Puchiu. Are 95 de ani şi e, cum se recomandă, „încă în câmpul muncii”. „Dragnea e om bun, e de-aici, de-al nostru. Ce proces e ăla, că a angajat două fete la leagănul de copii? Ce-i rău în asta? A creat locuri de muncă”.

Nea Nicu, de trei generaţii în oraş, e mulţumit: „Mai bine ca acum n-a fost niciodată în Alexandria. Străzi asfaltate, magazine, şcoli, piaţa plină, preţuri mici. Ei, că nu mănânci carne în fiecare zi. Mai mănânci şi urzici, asta e bun pentru sănătate. Aşa m-am menţinut până la vârsta asta”.

În piaţă, preţurile sunt mici, dar pieţarii sunt necăjiţi. „Uite cât a scăzut preţul la roşii, 1,5 lei. De astă iarnă mă muncesc la ele şi să le dau cu atât? Că nu le cumpără nimeni”, spune doamna Maricica, 70 de ani, cu basma şi mărgele la gât. „E greu, e greu tare. Dragnea să vină să vadă cum trăim”. Şi tanti Maria, două tarabe mai încolo, are aceeaşi părere. Vinde ceapă verde, mărar, grămăjoare de flori de tei. „Nu e bine, nu e bine, mamă, să schimbe Codurile alea. Nu e bine. Să ajute tinerii, să facă legi pentru ei. Copilul meu e în Spania, am o fată şi am zis că mor de dorul ei. A fost şi bolnavă. Copilul meu ar trebui să fie aici, cu mine, să aibă unde munci aici, nu prin străini. Nu le pasă lor”.

Se bagă în vorbă un domn bărbos, cu ochelari de soare, în pantaloni scurţi şi şlapi. „Sunt şeful spoitorilor din judeţ, 4.000 de oameni, da? Al spoitorilor, nu al ursarilor, da? Deci am un mesaj pentru domnul Liviu Dragnea. Dragnea, te-am votat, acum ţine-ţi vorba. Vrem înapoi ce-am pierdut la Caritas. Nu să-l pedepseşti pe ăla, Stoica, doi ani, să-l bagi pe-o parte şi să-l scoţi pe alta. Dragnea, venim la tine, la Bucureşti! Ai promis! Un Aro şi douăzeci de galbeni am băgat la Caritas, da? Îi vreau înapoi!”

„Dragnea?” Urmează o înjurătură. Femeia îşi întoarce ochii într-o parte, oţărâtă. Lucica are 52 de ani şi are taraba ei în complexul comercial din centrul Alexandriei. Blugi, adidaşi, costume de baie, papuci de plastic. Afacerea e pe ducă. „De unde cumpărători? Cine să cumpere aici? Pensionarii iau bani o dată pe lună. Nu sunt locuri de muncă, tinerii au plecat. Cine stă pe un salariu de câteva sute de lei? Şi a mai adus şi un chinez, aici. Ăia de la Primărie l-au cocoloşit aici, că plăteşte mai bine”. Lucica nu crede că Dragnea riscă să intre după gratii. „Legile sunt făcute de ei pentru ei. Numai pentru ei. Dacă l-aş vedea pe Dragnea aici, l-aş scuipa în faţă”.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman