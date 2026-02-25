Cum funcționează „biletul albastru” și ce se întâmplă după rostirea cuvântului-cheie

Mesajele afișate pe monitoarele autobuzelor informează pasagerii despre acest sistem. „Un bilet albastru, vă rog” sau „Am nevoie de un bilet albastru” sunt frazele-cheie care declanșează intervenția. „Simpla rostire a cuvântului de cod este suficientă. Șoferii noștri vor ști imediat că trebuie să ia măsuri. Cu Biletul Albastru, le oferim pasagerilor noștri un mijloc discret de a atrage atenția asupra situației lor.”, explică Wolfgang Werderits, director general al VBB.

Toți șoferii de autobuz au fost instruiți în detaliu pentru a aplica corect procedura. Persoana care solicită ajutor este adusă, dacă este posibil, în apropierea șoferului. În funcție de gravitatea situației, șoferul poate contacta dispeceratul, serviciul de asistență pentru clienți sau, în cazuri extreme, poliția ori echipele de urgență. „Procedura evită confruntări directe cu presupusul agresor pentru a preveni escaladarea situației. Siguranța tuturor pasagerilor rămâne prioritară”, subliniază VBB.

Măsura, introdusă după un incident de hărțuire din 2025

Această măsură vine ca răspuns la un caz din 2025, când o femeie a fost hărțuită sexual de un pasager aflat în stare de ebrietate, pe linia B01 între Viena și Oberwart. Incidentul, deși raportat șoferului, nu a fost gestionat corespunzător intern. Șoferul a primit un avertisment, iar compania a depus o plângere împotriva unei persoane necunoscute.

„Șoferii noștri sunt, în general, obligați să anunțe imediat centrul de control sau poliția în astfel de incidente”, a declarat VBB la momentul respectiv.

Compania și-a cerut scuze victimei și, ca urmare, a introdus Biletul Albastru pentru a preveni situații similare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE