Mașini furate din același loc și duse la 3.000 km distanță

Au plecat liniștiți în vacanță, convinși că mașina lor este în siguranță în parcarea aeroportului din Barcelona. La întoarcere, cu bagajele în mână, i-a așteptat însă o surpriză neplăcută: vehiculul dispăruse, deși în sistemul informatic al aeroportului figura în continuare ca fiind parcat. Localizarea GPS a arătat ulterior că mașina se afla… în Bulgaria, la peste 3.000 de kilometri distanță.

Potrivit publicației La Depeche, care citează presa catalană, nu este un incident izolat.

În cursul anului 2025, patru mașini au fost furate din aceeași parcare a aeroportului din Barcelona, iar toate au fost descoperite ulterior în Bulgaria.

Cum au reușit hoții să scoată mașinile din parcare

„Să afli că mașina apare în continuare ca fiind în parcare, că oficial nu a ieșit niciodată, dar în realitate se află la mii de kilometri distanță, este pur și simplu ireal”, au declarat proprietarii păgubiți.

Pentru ultimele victime, coșmarul nu s-a încheiat nici acum.

Deși vehiculul a fost localizat în Bulgaria, autoritățile locale nu au autorizat încă ridicarea acestuia cu o macara, iar procedurile sunt blocate.

Ipotezele luate în calcul de anchetatori

Ieșirea din parcarea aeroportului nu ar fi fost înregistrată de sistemele de control. Proprietarii suspectează că hoții ar fi urmat foarte îndeaproape un alt vehicul pentru a trece de barierele de ieșire, profitând de deschiderea automată.

O altă ipoteză luată în calcul este utilizarea unui dispozitiv de inhibare a cheii, cunoscut sub denumirea de mouse jacking. Acesta blochează semnalul transmis de telecomandă în momentul închiderii, lăsând mașina descuiată, fără urme de forțare.

Traseul vehiculelor către Europa de Est a fost confirmat și de amenzi pentru depășirea vitezei, primite de pe drumuri din Franța, înainte ca mașinile să ajungă în Bulgaria.

Catalonia, în fruntea statisticilor de furt auto

Datele Ministerului de Interne din Spania arată o situație alarmantă. Între ianuarie și septembrie 2025, în Spania au fost furate 24.478 de vehicule. Catalonia concentrează 26% din total, cu 6.433 de furturi raportate, o mare parte dintre acestea vizând motociclete.

Zona metropolitană Barcelona este cea mai afectată. În primele nouă luni ale anului, 5.140 de vehicule au fost furate doar în această regiune.

Ce este „mouse jacking”

O companie de asigurări a explicat una dintre cele mai periculoase metode folosite de hoții de mașini. Prin utilizarea unui bruiaj de unde electronice, infractorii împiedică închiderea corectă a vehiculului. Proprietarul pleacă de lângă mașină convins că este încuiată, însă aceasta rămâne deschisă.

Ulterior, hoțul poate pătrunde în interior și poate reprograma o cheie nouă, conectându-se la priza OBD a mașinii. Operațiunea durează doar câteva minute și nu lasă urme vizibile de efracție.

Cum raportezi un furt auto poliţiei spaniole

Pentru a raporta furtul unei mașini poliției spaniole, sunt recomandați următorii pași:

  • Mergi la cea mai apropiată secție de poliție (Comisaría de Policía) sau la o unitate de poliție locală cu documentele mașinii (certificatul de înmatriculare) și actul de identitate.
  • Fă o plângere scrisă privind furtul mașinii, precizând toate detaliile relevante: locul, data, ora dispariției, descrierea mașinii (marca, model, culoare, numărul de înmatriculare etc.).
  • Poliția va completa un formular oficial și îți va elibera o copie a plângerii înregistrate, un document important pentru asigurare și alte formalități.
  • Dacă ai dovezi suplimentare (fotografii, înregistrări video, martori), oferă-le poliției. În cazul în care mașina este asigurată, va trebui să anunți și compania de asigurări, folosind raportul de la poliție.
  • Menține legătura cu poliția pentru a urmări ancheta.

Totodată, poți contacta și Ambasada sau consulatul României în Spania pentru sprijin suplimentar, dacă ești cetățean român. Pentru urgențe imediate sau suspiciuni de pericol, apelează 112 în Spania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
Știri România 11:38
Impozit achitat cu 5 kilograme de monezi. Gestul unui român, devenit viral pe internet: „Ați făcut-o intenționat!”
România, invadată de vulpi, urși, lupi, șacali, ciori și vidre. „Tu crezi că dacă i-ai dat de mâncare, gata, e om ca tine. Nu e, e fiară și te omoară”
Exclusiv
Știri România 11:00
România, invadată de vulpi, urși, lupi, șacali, ciori și vidre. „Tu crezi că dacă i-ai dat de mâncare, gata, e om ca tine. Nu e, e fiară și te omoară”
Parteneri
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Adevarul.ro
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Stiri Mondene 11:20
Survivor Romania 2026. Echipa Faimoșilor a câștigat primele două probe
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Stiri Mondene 11:00
Dieta Marinei Almășan după sărbători. La ce a renunțat vedeta pentru un stil de viață sănătos. „Pare atât de complicat?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
ObservatorNews.ro
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax.ro
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața
KanalD.ro
Două femei au fost lovite de mașină, în timp ce mergeau pe marginea șoselei, în Dolj! Una dintre ele și-a pierdut viața

Politic

Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 01:40
Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Politică 09 ian.
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii