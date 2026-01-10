Mașini furate din același loc și duse la 3.000 km distanță

Au plecat liniștiți în vacanță, convinși că mașina lor este în siguranță în parcarea aeroportului din Barcelona. La întoarcere, cu bagajele în mână, i-a așteptat însă o surpriză neplăcută: vehiculul dispăruse, deși în sistemul informatic al aeroportului figura în continuare ca fiind parcat. Localizarea GPS a arătat ulterior că mașina se afla… în Bulgaria, la peste 3.000 de kilometri distanță.

Potrivit publicației La Depeche, care citează presa catalană, nu este un incident izolat.

În cursul anului 2025, patru mașini au fost furate din aceeași parcare a aeroportului din Barcelona, iar toate au fost descoperite ulterior în Bulgaria.

Cum au reușit hoții să scoată mașinile din parcare

„Să afli că mașina apare în continuare ca fiind în parcare, că oficial nu a ieșit niciodată, dar în realitate se află la mii de kilometri distanță, este pur și simplu ireal”, au declarat proprietarii păgubiți.

Pentru ultimele victime, coșmarul nu s-a încheiat nici acum.

Deși vehiculul a fost localizat în Bulgaria, autoritățile locale nu au autorizat încă ridicarea acestuia cu o macara, iar procedurile sunt blocate.

Ipotezele luate în calcul de anchetatori

Ieșirea din parcarea aeroportului nu ar fi fost înregistrată de sistemele de control. Proprietarii suspectează că hoții ar fi urmat foarte îndeaproape un alt vehicul pentru a trece de barierele de ieșire, profitând de deschiderea automată.

O altă ipoteză luată în calcul este utilizarea unui dispozitiv de inhibare a cheii, cunoscut sub denumirea de mouse jacking. Acesta blochează semnalul transmis de telecomandă în momentul închiderii, lăsând mașina descuiată, fără urme de forțare.

Traseul vehiculelor către Europa de Est a fost confirmat și de amenzi pentru depășirea vitezei, primite de pe drumuri din Franța, înainte ca mașinile să ajungă în Bulgaria.

Catalonia, în fruntea statisticilor de furt auto

Datele Ministerului de Interne din Spania arată o situație alarmantă. Între ianuarie și septembrie 2025, în Spania au fost furate 24.478 de vehicule. Catalonia concentrează 26% din total, cu 6.433 de furturi raportate, o mare parte dintre acestea vizând motociclete.

Zona metropolitană Barcelona este cea mai afectată. În primele nouă luni ale anului, 5.140 de vehicule au fost furate doar în această regiune.

Ce este „mouse jacking”

O companie de asigurări a explicat una dintre cele mai periculoase metode folosite de hoții de mașini. Prin utilizarea unui bruiaj de unde electronice, infractorii împiedică închiderea corectă a vehiculului. Proprietarul pleacă de lângă mașină convins că este încuiată, însă aceasta rămâne deschisă.

Ulterior, hoțul poate pătrunde în interior și poate reprograma o cheie nouă, conectându-se la priza OBD a mașinii. Operațiunea durează doar câteva minute și nu lasă urme vizibile de efracție.

Cum raportezi un furt auto poliţiei spaniole

Pentru a raporta furtul unei mașini poliției spaniole, sunt recomandați următorii pași:

Mergi la cea mai apropiată secție de poliție (Comisaría de Policía) sau la o unitate de poliție locală cu documentele mașinii (certificatul de înmatriculare) și actul de identitate.

Fă o plângere scrisă privind furtul mașinii, precizând toate detaliile relevante: locul, data, ora dispariției, descrierea mașinii (marca, model, culoare, numărul de înmatriculare etc.).

Poliția va completa un formular oficial și îți va elibera o copie a plângerii înregistrate, un document important pentru asigurare și alte formalități.

Dacă ai dovezi suplimentare (fotografii, înregistrări video, martori), oferă-le poliției. În cazul în care mașina este asigurată, va trebui să anunți și compania de asigurări, folosind raportul de la poliție.

Menține legătura cu poliția pentru a urmări ancheta.

Totodată, poți contacta și Ambasada sau consulatul României în Spania pentru sprijin suplimentar, dacă ești cetățean român. Pentru urgențe imediate sau suspiciuni de pericol, apelează 112 în Spania.