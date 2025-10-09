Schema hoților de mașini, pe drumurile spaniole

Ignacio și Dominika au plecat într-o călătorie din Polonia spre Spania cu mașina, parcurgând peste 2.500 de kilometri fără nicio problemă. Totul s-a schimbat însă la doar 20 de minute după ce au intrat în Catalonia. „Mașina din fața noastră a început să semnalizeze că ar fi o problemă la autoturismul nostru. Situația era foarte haotică și nu știam dacă e adevărat, așa că ne-am oprit pe marginea drumului, împreună cu ei”, povestesc cei doi într-un clip postat pe rețelele de socializare.

La prima vedere, cuplului i s-a părut că pasagerii din celălalt vehicul vor să-i ajute. Șoferul a sărit din mașină și le-a cerut și lor să coboare. „A spus, într-o spaniolă stricată: ‘Se întâmplă ceva cu anvelopa voastră’. Nu mi-am dat seama dacă era spaniol sau nu”, spune Dominika.

Bărbatul a început să zguduie mașina, încercând să le arate o presupusă problemă la roată.

„Am văzut cum ușa mașinii lor începea să se deschidă încet. Atunci am înțeles că nu trebuie să ne pierdem atenția”, își amintește Ignacio.

Poliția spaniolă: O metodă clasică de atac pe autostrăzi

Ignacio, fiu al unei spaniole și al unui polonez, a crescut în Andaluzia, dar locuiește de câțiva ani la Varșovia. Când le-a răspuns perfect în spaniolă potențialilor hoți, aceștia au fost surprinși. Cuplul s-a urcat imediat în mașină și a plecat în siguranță.

După ce au raportat incidentul poliției, s-a dovedit că este o metodă de furt cunoscută în regiune.

„Ni s-a spus că este o metodă clasică de atac pe autostrăzi, mai ales pe AP-7, în Catalonia. Dacă intri cu o mașină cu plăcuțe de înmatriculare străine, devii imediat o țintă”, au precizat tinerii.

Într-un interviu pentru publicația poloneză Onet, Ignacio a explicat că poliția spaniolă numește această tehnică „metoda peruviană”, pentru că în anii 90 era folosită de hoți din Peru. Între timp, situația s-a schimbat, iar infractorii provin din diverse țări, în special din Europa de Est, din Albania și Kosovo.

Cum să te ferești de infractori

Schema este simplă: creezi panică șoferului, îl determini să oprească într-un loc convenabil pentru hoți, apoi profiți de momentul de neatenție ca să furi mașina sau bunurile din interior.

Există, însă, câteva reguli care te pot proteja de infractori:

Nu opri pe marginea drumului dacă cineva semnalizează o problemă – trage pe dreapta doar într-o parcare sau la o benzinărie.

Ține ușile și geamurile închise, chiar și la opriri scurte.

Raportează orice comportament suspect poliției; în Catalonia, numărul de urgență este 112.

„Astfel de situații sunt extrem de periculoase, pentru că nu știi niciodată când chiar ți se sparge o anvelopă sau se întâmplă ceva cu mașina. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi furat mașina cu câinii înăuntru? Sau, în cazul tău, cu copiii?”, avertizează cei doi turiști.

Cum raportezi un furt auto poliţiei spaniole

Pentru a raporta furtul unei mașini poliției spaniole, sunt recomandați următorii pași:

Mergi la cea mai apropiată secție de poliție (Comisaría de Policía) sau la o unitate de poliție locală cu documentele mașinii (certificatul de înmatriculare) și actul de identitate.

Fă o plângere scrisă privind furtul mașinii, precizând toate detaliile relevante: locul, data, ora dispariției, descrierea mașinii (marca, model, culoare, numărul de înmatriculare etc.).

Poliția va completa un formular oficial și îți va elibera o copie a plângerii înregistrate, un document important pentru asigurare și alte formalități.

Dacă ai dovezi suplimentare (fotografii, înregistrări video, martori), oferă-le poliției. În cazul în care mașina este asigurată, va trebui să anunți și compania de asigurări, folosind raportul de la poliție.

Menține legătura cu poliția pentru a urmări ancheta.

Totodată, poți contacta și Ambasada sau consulatul României în Spania pentru sprijin suplimentar, dacă ești cetățean român. Pentru urgențe imediate sau suspiciuni de pericol, apelează 112 în Spania.

