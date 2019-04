Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns cu 10 minute mai devreme decât ora anunțată a procesului. Și-a croit drum cu greu, flancat de jandarmi și de un puhoi de ziariști, printre protestatarii și simpatizanții care scandau la intrarea în curtea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Îmbrăcat în blugi, cămașă albă și un sacou bleu-ciel, Dragnea a intrat în sediul instanței supreme pe ușa deschisă cu mărinimie de un jandarm. A urcat până la etajul al doilea, unde se află Sala Secțiilor Unite, și s-a așezat pe al doilea rând de bănci. Chiar în spatele mesei procurorului de ședință al DNA.

Eugenia din pauză

Lângă el stă avocatul Marian Nazat, care îi dă câteva foi scrise. Dragnea se uită cu atenție, apoi rămâne pe gânduri câteva minute, privind în gol la hârtiile primite. De-afară, deși geamurile din sala de judecată sunt închise, răzbat scandările susținătorilor și opozanților. ”PSD, PSD” e urmat de ”ciuma roșie” din cealaltă tabără.

Intră completul și, nici nu se face bine prezența, că avocații fac cerere de recuzare a uneia dintre judecătoare, Daniela Encean. Motivul: conform unor articole publicate de Newsweek, soțul acesteia face propagandă în favoarea PSD pe Facebook. Ședința se suspendă aproape o oră, timp în care Dragnea rămâne în sală, mulțumindu-se să mănânce o eugenie.

”Nu poate să pună tunurile de apă pe cei care scandează? Eu vreau aer și liniște. Nu țin cu PSD, nu țin cu nimeni”

Avocata unuia dintre inculpați, în sala de judecată

Dragnea, către jandarmi: ”Astea-s condiții de judecată?!”

Lui Dragnea nu-i tihnește eugenia, pentru că în sala de judecată apare un fost jurnalist: ”Valiza o aveți făcută?”

”Întrebați la microfon, când intră completul”, răspunde Dragnea.

”Aveți curaj să-mi dați un interviu după?”

”De la ce instituție de presă sunteți? Securilă SRL?, se amuză Dragnea.

Apoi i se adresează jandarmului: ”Astea sunt condiții de judecată? Dați-ne pe noi afară și lăsați-i pe ei înăuntru”.

Se liniștește când intră judecătorii, deși cererea de recuzare a fost respinsă. Urmează audierea Olguței Șefu, fosta directoare adjunctă a DGASPC Teleorman.

O fostă șefă din DGASPC își schimbă declarațiile

Dragnea îi urmărește cu atenție declarațiile. Unele lucruri pe care le spune acum Șefu nu mai coincid cu ce a zis la urmărirea penală. Inculpata se scuză: ”Atunci am avut emoții”.

În timp ce președinta completului, procuroarea și avocații pun întrebări, Dragnea părăsește sala. Însă nu pentru a fuma, așa cum era de așteptat la cineva care a declarat că ”fumează un pachet și jumătate pe zi”, ci pentru a merge la toaletă.

După ce revine în sală, ajunge și el în fața judecătorilor.

79 de persoane se aflau în sală în momentul audierii lui Liviu Dragnea.

A fost audiat aproape o oră, a spus cum ”se temeau oamenii de Băsescu” și a dat un răspuns care a stârnit râsete

”Sunt total nevinovat, doamna președintă”, și-a început Dragnea speechul.

”Nu am avut cunoștință că aceste două salariate nu se prezintă la locul lor de muncă (DGASPC Teleorman – n.r.). Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni către nimeni pentru a le menține pe cele două în funcție”, a continuat liderul PSD.

Mai departe, Dragnea vrea să explice instanței cum funcționa o organizație de partid.

”În 2006 la sediul nostru, PSD Teleorman, nu era o activitate de amploare, efervescentă. Eram în opoziție. Era un imobil cu mai multe încăperi, ne înâlneam la Biroul Permanent județean, la care veneau aleșii din birou, 27-28, primari, voluntari și membri de partid. Le vedeam și pe cele două, dar nu știam de ce vin.

Întâlnirile se țineau sâmbăta, în afara orelor de lucru, iar în timpul săptămânii, seara. Pentru că toți care eram în biroul permanent aveam serviciu. Eu nu eram șomer, doamna președintă. Munceam de dimineață până târziu. La sediul Consiliului Județean, pe teren sau la București. După intrarea în opoziție, cam bătea vântul prin sediile PSD. Pe-atunci, asta era realitatea, consemnați cum vreți. Foarte greu îi aduceam să facem ședințele Biroului Permanent, pentru că oamenii erau foarte speriați, pe-atunci, de Băsescu”.

”Dar de ce veneau la ședințele Biroului Permanent inculpatele Stoica și Botorogeanu (n.r. – angajetele fictive de la DGASPC Teleorman)?”, insistă președinta completului, Alexandra Iuliana Rus. Și continuă: ”Veneau de curiozitate, să sprijine? Membre de partid erau?”

”Eu sper că da”, răspunde Dragnea.

Sala se umple de râsete. ”Nu știu de ce veneau ele, primarii știu că veneau să se plângă”.

E una dintre ultimele declarații pe care le face Dragnea.

”Dacă voi fi condamnat, mi-aș dori să știu pentru ce. Sunt total nevinovat și consider că acesta este un dosar politic”

Liviu Dragnea

Nou termen: 20 mai

Este ora 14.37. După ce Dragnea încheie mărturia, instanța anunță că DNA a depus la dosar o cerere de schimbare a încadrării faptelor pentru cei trei inculpați care au făcut apel. Dar și că procurorii invocă două excepții de neconstituționalitate și că vor să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu posibila prescriere a faptelor.

E momentul în care avocații inculpaților solicită la unison amânare. Unii spun că trebuie așteptată decizia Curții Constituționale legată de completul de trei judecători, alții pentru că au nevoie de timp ca să răspundă, în scris, la cererile DNA.

Procurorul de ședință se opune acordării unui nou termen. ”Se încearcă tergiversarea acestui proces, în condițiile în care un judecător al completului se pregătește de pensionare”, acuză acesta.

Ședința se suspendă iar, pentru o jumătate de oră, după care instanța anunță un nou termen, pe 20 mai. Dragnea răsuflă ușurat și părăsește instanța la fel cum a venit, prins între înjurături și încurajări.

Trei ani și șase luni de închisoare a primit Liviu Dragnea în primă instanță, de la un complet de trei judecători, în dosarul în care două angajate ale PSD Teleorman apăreau pe ștatele de plată ale DGASPC Teleorman, deși nu mergeau la muncă la această instituție.

Foto: Vlad Chirea / Libertatea

