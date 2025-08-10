Ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu. Profesor: „Istoria apropiată e tare ciudat reprezentată”

„Ion Iliescu nu a fost scos în față”

Revoluționar și profesor de istorie la „Grigore Moisil”, un liceu de top din Timișoara, Adrian Kali susține că în manuelele de Istorie din care elevii au învățat până acum „Ion Iliescu nu a fost scos în față”. 

„Manualele de istorie din care s-a predat până acum au evitat să vorbească despre președinții României. S-a vorbit doar așa…în treacăt. Istoria care se studiază nu este o istorie perfectă. Cei care vin și se leagă de Ion Iliescu….Aici sunt trâmbițate niște chestii care nu sunt reale. De exemplu, victimele mineriadei. Care victime ale mineriadei? Se tot vorbește de Mineriada 3 (n.r. iunie 1990). Știți că au murit doi oameni și la Mineriada 4 (n.r. septembrie 1991), de care nu zice nimeni nimic? Mineriada 4, cu care Ion Iliescu nu are nicio legătură. Minereada 6 (n.r. din 1999) este făcută de Vadim”, susține profesorul de la „Moisil”. 

Adrian Kali. Foto: Adevărul
„Cel mai bun manual de istorie tot acasă se face”

Adrian Kali susține că în manuale „istoria apropiată e tare ciudat reprezentată”. „Știți că au fost probleme când au apărut manualele acelea în care era Andreea Esca, erau tot felul de indivizi. Una e adevărul didactic istoric și altul e adevărul istoric. Trebuie să cădem de acord cu ce trebuie să studieze tinerii”, a mai declarat Kali. 

Profesorul de istorie susține că „până la urmă cel mai bun manual de istorie tot acasă se face, ce zic părinții”. „Vedem cu tristețe că există această atracție față de comunismul ăla «că ne-a dat». Comunismul lui Ceaușescu este criticat doar de victime. În rest, cine să critice? Închipuiți-vă că și regimul Ion Iliescu va fi criticat tot de victime”, a mai declarat Kali. 

Cine decide ce apare în cărțile de istorie?

Întrebat cine va stabili în final modul în care Ion Iliescu va fi menționat în cărțile de istorie, profesorul a spus că decizia va fi una politică. „Și cu istoria comunismului, eu am mai zis că manualele sunt aiurea. Dau un exemplu, Ana Pauker apare ca evreică în Istoria Holocaustului, dar nu apare ca și comunistă în manualul de Istoria Comunismului. Deci e un talmej-balmej făcut de cineva doar să fie. Atunci, sigur, dacă politicul e de acord să se vorbească despre Ion Iliescu, se va vorbi”, a mai declarat Adrian Kali pentru Libertatea. 

Profesorul timișorean susține că nu crede că în manuale se va vorbi „la modul foarte distructiv” despre Ion Iliescu. „Există diverse institute care nu cred că vor marșa pe faptul că Ion Iliescu a avut o activitate atât de distructivă. Va fi așa… lasă-mă să te las, ceva din fiecare ca să nu înțeleagă nimeni nimic”, a mai arătat profesorul de istorie Adrian Kali. 

„Ion Iliescu nu mai face parte din istoria foarte recentă a României”

Profesor de Istorie, membru marcant al PSD Timiș și director al Colegiului Național Bănățean, un alt liceu de top din Timișora, Sorin Ionescu susține, la rândul său, că Ion Iliescu „nu mai face parte din istoria foarte recentă a României”. 

„După încetarea mandatului din 2004 a dispărut ușor-ușor din viața publică, a devenit mai degrabă un personaj de șuetă sau un personaj de glume referitoare la lungimea vieții lui sau la modul în care și-a desfășurat viața din acel moment. De aceea nu putem să le cerem liceenilor să îl perceapă așa cum îl percep pe Klaus Johannis sau pe președintele în funcție, Nicușor Dan”, a explicat Sorin Ionescu. 

Profesorul de la „Bănățean” susține, de asemenea, că perioadele Nicolae Ceaușescu, Revoluția din Decembrie 1989 și perioada de după 1989 „sunt tratate relativ sumar în manualele de istorie sau la orele de istorie”. 

„E cunoscut faptul că practica din ultimii ani, Istoria Românilor, a pierdut foarte multe ore și se tratează doar în anii terminali. Putem să spunem că doar din acest an avem o oră în plus pentru istoria comunismului din România, o oră în care se poate trata sau se poate discuta și perioada post-comunistă din care face parte Ion Iliescu”, a mai subliniat Ionescu. 

Sorin Ionescu. Foto: Facebook

„Sigur va rămâne în istorie ca un personaj controversat”

În ceea ce privește modul în care Ion Iliescu va rămâne în istorie, profesorul Ionescu este convins că fostul președinte „va rămâne ca un personaj controversat”. 

„Vedeți și în zilele noastre, inclusiv politicienii, ce opinii diferite au. De ce? Pentru că așa a fost istoria aceasta post-Revoluție. Noi nu ne-am împăcat cu niște date sau cu niște epoci istorice. Pe de altă parte, este și o perioadă de acumulări democratice pe care nu poate să le conteste nimeni. 

Cred că va rămâne în istorie, pe de-o parte, ca primul președinte democratic al României, iar pe de altă parte, ca un președinte marcat de controversele mineriadelor, de controversele epocii de după 1990, despre care, exceptând istoria orală sau istoria vie, s-a scris destul de puțin”, a mai declarat Sorin Ionescu.

„Istoria este a învingătorilor”

Întrebat dacă împărtășește poziția profesorului Adrian Kali, potrivit căruia politicul va decide ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu, Sorin Ionescu a spus că acesta „are dreptate”. „Istoria este a învingătorilor, deci e clar că învingătorii vor stabili ce se va scrie în aceste cărți de istorie. Pe de altă parte trebuie bine să ne uităm la copiii de 4, 5, 6 ani. 

Ei vor fi cei care vor încerca să scrie o istorie sinceră a poporului român. E clar că în următorii 10-20 de ani o să apară multe studii. E clar că odată ce se vor desecretiza o serie de arhive o să apară viziuni noi sau interpretări noi asupra unor epoci pe care noi le-am privit doar prin prisma emoționalului sau prin prisma interpretării extrem de subiective, dar să nu uităm că până la urmă istoria, fiind despre oameni, este prin excelență o știință subiectivă”, a mai arătat Sorin Ionescu.

Directorul Colegiului Bănățean Timișoara este de părere că „o să apară interpretări extrem de subiective în următorii 10-20 de ani, iar pe măsură ce generațiile noastre vor dispărea, și vor apărea noile generații de cercetători, ne vom apropia de adevăr”. 

„Să nu uităm că noi în istorie nu ne-am împăcat nici cu personaje de la începutul secolului XX sau cu personaje de la mijlocul secolului al XX-lea. Să nu cerem istoriei să stabilească ceea ce, să recunoaștem, trebuia să stabilească justiția umană până în acest moment”, a mai declarat profesorul Sorin Ionescu pentru Libertatea. 

Foto: Profimedia

Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Știri România 12:40
Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Caniculă intensă cod roșu în Mehedinți și Dolj. Cod portocaliu pentru alte 11 județe și vânt puternic în Moldova
Știri România 11:02
Caniculă intensă cod roșu în Mehedinți și Dolj. Cod portocaliu pentru alte 11 județe și vânt puternic în Moldova
Dovada că Anamaria Prodan i-a schimbat viața lui Ronald Gavril. Mesajul transmis de iubitul vedetei
Stiri Mondene 14:10
Dovada că Anamaria Prodan i-a schimbat viața lui Ronald Gavril. Mesajul transmis de iubitul vedetei
Cum arăta ispita Andreea Aurică - Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Stiri Mondene 13:32
Cum arăta ispita Andreea Aurică – Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
Politică 09:30
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
