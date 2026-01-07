Grupul extremist Volcano a revendicat incendierea

Atacul din 3 ianuarie a fost revendicat de activişti de stânga și a dus la o pană de curent uriaşă, care a afectat zeci de mii de gospodării, fiind cea mai lungă întrerupere de energie electrică din capitala germană de la Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters, potrivit News.ro.

„Astăzi este o zi bună pentru numeroasele persoane afectate, care au rămas fără energie electrică şi căldură din 3 ianuarie”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner.

Operaţiunea de restabilire a energiei electrice, care a început la ora 11.00 (12:00, ora României), a fost un proces complex şi gradual, a spus oficialul.

Grupul activist de extremă stânga Volcano, care în 2024 a declarat că a atacat un stâlp de electricitate lângă fabrica Tesla din afara Berlinului, şi-a asumat responsabilitatea.

45.000 de locuințe au rămas în beznă

45.000 de locuințe din sud-vestul Berlinului și peste 2.000 de întreprinderi au rămas fără curent electric și căldură sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, după un posibil atac prin incendiere asupra rețelei electrice, relatează Tagesspiegel. Pana de curent a fost cauzată de un incendiu intenționat la mai multe cabluri electrice, în apropierea centralei Lichterfelde, au anunțat autoritățile.

Gespenstische Szenerie in den Hochhäusern an der Osdorfer Straße. Immer wieder blitzt das Licht von Taschenlampen auf, wenn Mieter das Treppenhaus benutzen. Fahrstühle funktionieren nicht. In diesem Haus wohne auch viele ältere Menschen, sagte mir eine Anwohnerin. @Tagesspiegel pic.twitter.com/23KmODvL6B — julius geiler (@glr_berlin) January 3, 2026

Zona cuprinde, de asemenea, patru spitale, numeroase unități de îngrijire și aziluri de bătrâni. Liftul nu funcționează, ușile supermarketurilor nu se închid, obloanele nu se ridică, iar ușa garajului rămâne închisă – pana de curent dezvăluie, de asemenea, vulnerabilitatea societății noastre digitalizate. Fără electricitate, nimic nu mai funcționează. Nici internet, nici telefon, nici pompă de căldură. Cel puțin apa curge încă.

Cinci cabluri de înaltă tensiune și zece cabluri de medie tensiune au fost avariate. Potrivit poliției și pompierilor, rețeaua mobilă este, de asemenea, afectată, iar serviciile de urgență sunt limitate.







