Zona cuprinde, de asemenea, patru spitale, numeroase unități de îngrijire și aziluri de bătrâni. Liftul nu funcționează, ușile supermarketurilor nu se închid, obloanele nu se ridică, iar ușa garajului rămâne închisă – pana de curent dezvăluie, de asemenea, vulnerabilitatea societății noastre digitalizate. Fără electricitate, nimic nu mai funcționează. Nici internet, nici telefon, nici pompă de căldură. Cel puțin apa curge încă.

Cinci cabluri de înaltă tensiune și zece cabluri de medie tensiune au fost avariate. Potrivit poliției și pompierilor, rețeaua mobilă este, de asemenea, afectată, iar serviciile de urgență sunt limitate.

Unele gospodării ar putea rămâne şi fără încălzire, întrucât pana de curent a afectat sistemele locale într-un moment în care capitala Germaniei este acoperită de zăpadă şi temperaturile se situează în jurul valorii de îngheţ.

O pană de curent deosebit de gravă

Pompierii au stins rapid incendiul, dar aproximativ 45.500 de locuinţe şi 2.200 de întreprinderi din districtele din sud-vestul Berlinului au rămas fără energie electrică, potrivit operatorului de reţea Stromnetz Berlin.

Avariile extinse înseamnă că aproximativ 35.000 de gospodării vor rămâne fără energie electrică până joi după-amiază, au declarat autorităţile din Berlin, într-un comunicat de presă. Alimentarea cu energie electrică ar trebui să fie restabilită, pentru alte locuinţe, până duminică dimineaţa.

„Avem de-a face cu o pană de curent deosebit de gravă, care afectează zeci de mii de gospodării şi întreprinderi, inclusiv centre de îngrijire, spitale, numeroase instituţii sociale şi companii”, a declarat Franziska Giffey, senatorul Berlinului pentru afaceri economice.

Sistemul local de încălzire centralizată, care transportă căldura printr-o reţea de conducte în zonă, este afectat, deoarece este alimentat cu energie electrică.

Lucrările de reparații vor „dura foarte mult timp”

Stromnetz Berlin a avertizat că lucrările de reparaţii vor „dura foarte mult timp”, iar presa a relatat că vremea rece împiedică eforturile de instalare a noilor cabluri subterane.

Poliţia a trimis aproximativ 160 de ofiţeri la locul incidentului din zona Lichterfelde şi a declarat că „anchetează suspiciunea de incendiere intenţionată”.

Aceştia au circulat cu maşini echipate cu difuzoare prin zonele afectate, îndemnând locuitorii să rămână, dacă este posibil, la prieteni sau rude, să utilizeze telefoanele mobile cu moderaţie şi să se asigure că au lanterne la îndemână.

