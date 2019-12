De Ana Hațeg,

Adam Brumm, un arheolog de la Universitatea Griffith din Brisbane, Australia, a publicat un studiu în care susține că această pictură este de fapt cea mai veche poveste spusă vreodată.

Imaginile au fost descoperite într-o peșteră numită Leang Bulu’Sipong 4 în sudul Sulawesi, o insulă indoneziană, la est de Borneo. Are o lățime de aproape cinci metri și pare să arate un tip de bivol numit anoa și mai mulți porci sălbatici, scrie BBC News.

Alături de animale apar mai multe figuri mai mici care par a fi oameni, dar au și trăsături animale, cum ar fi cozile și bot de animale.

Într-o imagine, anoa este flancată de mai multe figurine care o amenință cu sulițe.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus Brumm. „Adică, am văzut sute de picturi rupestre în această regiune – dar nu am văzut niciodată ceva care să semene cu o scenă de vânătoare”.

Desenul din peștera indoneziană spune cea mai veche poveste din lume, dar nu este și cea mai veche manifestare artistică descoperită. Anul trecut, arheologii au spus că au găsit „cel mai vechi desen al umanității” pe un fragment de rocă din Africa de Sud, acesta având o vechime de 73.000 de ani.

