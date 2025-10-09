Cât a costat reabilitarea

Administratorii afirmă că va fi cel mai modern de acest tip din România. Copiii cu simptomatologie psihiatrică (din Pitești și din toate orașele mici din jur) vor fi consultați și evaluați.

De asemenea, vor primi diagnostice, soluții de tratament și vor face terapii de recuperare, în funcție de recomandările medicilor. Centrul, care funcționează din anii 1990, a fost modernizat din temelii grație unei inițiative a Asociației „Din Grijă pentru Copii”, care a reușit să convingă grupul Lidl să investească peste 400.000 de euro.

Reabilitarea a început în aprilie 2025. În februarie acest an, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea listei unităţilor sanitare în cadrul cărora se organizează centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, constituite prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală din cadrul spitalelor publice. 

lucrari centru sanatate mintala copii pitesti FOTO evenimenteunice.roIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Centrul oferă educație și prevenție

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Prin acest act normativ, Guvernul României a aprobat lista celor 43 de centre de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor, ce vor funcționa în cadrul spitalelor publice. Până acum, singurul astfel de centru modernizat este cel de la Pitești, lucrările urmând a fi finalizate până la finalul lunii noiembrie.

Ministrul Alexandru Rogobete la Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor pentru copii, Spitalul de Pediatrie Pitești. Foto: Denis Grigorescu
Ministrul Alexandru Rogobete la Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor pentru copii, Spitalul de Pediatrie Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Din mai 2025, centrele de sănătate mintală pentru copii includ și programe de prevenire a adicțiilor (CSMPA), întărind astfel sprijinul acordat tinerilor. În Pitești, Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii funcționează în cadrul Spitalului de Pediatrie, oferind servicii specializate într-un mediu adaptat nevoilor celor mici. Este deservit de o echipă multidisciplinară care asigură baza de diagnosticare și tratament pentru copiii pacienți.

„Aceste centre nu doar că oferă tratament, ci și educație și prevenție, contribuind la schimbarea mentalităților și la integrarea sănătății mintale în viața cotidiană a comunității. Astfel, ele devin exemple de bune practici, demonstrând că investiția în sănătatea mintală a copiilor este esențială pentru construirea unui viitor sănătos și echilibrat”, explică Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”.

Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”. Foto: arhiva personală
Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”. Foto: arhiva personală

Câți copii pot fi tratați anual

Ca personal, Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor pentru copii de la Spitalul Pediatrie Pitești are trei medici specialiști (psihiatrie pediatrică și neurologie), un psiholog și trei asistente, iar în perioada următoare va fi angajat și un logoped. 

Centrul, ce funcționează în regim ambulatoriu de la ora 8.00 la ora 20.00 în fiecare zi, oferă printre altele servicii de evaluare psihiatrică, diagnostic și tratament; psihodiagnoză și consiliere psihologică; terapie suportivă; evaluare neurologică, diagnostic și tratament. După modernizare, centrul va avea în total cinci cabinete, putând trata în medie 6.000 de copii anual.

„Părinții pot veni cu copiii direct, fără bilet de trimitere, și trebuie să aibă dosarul medical al copilului. Toate serviciile sunt gratuite, centrul fiind finanțat de la bugetul de stat. Aici se pot prezenta toți pacienții care au nevoie de consiliere psihologică, de un consult psihiatric. Deci nu trebuie neapărat să ai dizabilități ca să vii la Centrul de Sănătate Mentală. 

Centrul este dedicat tuturor pacienților care au nevoie de o evaluare din punct de vedere neuropsihiatric și psihologic. În urma evaluării se stabilește ce fel de tratament de terapie, după caz, este necesar. Medicul sau psihologul stabilește dacă are pacientul nevoie de anumite terapii, de tratamentul de specialitate”, a declarat, pentru Libertatea, doctorul Adina Enescu, director medical al Spitalului de Pediatrie Pitești. 

Cel mai modern centru de sănătate mintală pentru copii din România. Clinica, amenajată la Pitești, va trata inclusiv adicțiile adolescenților
Adina Enescu, director medical la Spitalul de Pediatrie Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Investiția depășește 400.000 de euro

Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”, a decis să se implice în reabilitarea din temelii a centrului de la Pitești după o vizită făcută acolo la finalul anului 2024.

„Proiectul de renovare, modernizare și dotare a Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii din Pitești completează direcția noastră de sprijin dedicată spitalelor de pediatrie din întreaga țară. Am ales să ne implicăm din dorința de a fi acolo unde este cea mai mare nevoie și de a aduce în atenție rolul esențial al acestor centre, care oferă gratuit sprijin specializat copiilor. 

Decizia a venit la finalul anului trecut, în timpul unei vizite de lucru, când am pășit pentru prima dată în acest spațiu și am simțit că are nevoie de viață, de culoare și de căldură. A fost momentul în care ne-am dat seama că acesta este următorul pas firesc pentru noi”, spune Victoria Olteanu. 

Lucrările de reabilitare au început în luna aprilie și au presupus un proces complex, care a inclus nu doar renovarea și dotarea centrului, ci și realizarea unei căi de evacuare în caz de incendiu, cu toate etapele de proiectare și avizare necesare. Investiția depășește 400.000 de euro, iar valoarea exactă va fi cunoscută la finalizarea lucrărilor.

„Ne dorim ca în fiecare an să renovăm și să dotăm un centru de sănătate mintală pentru copii, pentru a aduce mai multă siguranță și confort micuților care au nevoie de sprijin specializat. În prezent, suntem implicați și în reabilitarea și dotarea spațiului de recuperare medicală al Centrului de Sănătate Mintală din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului din București”, adaugă Victoria Olteanu. 

Trebuie mai multe centre specializate

Psihologul Cristina Manda a vorbit pentru Libertatea despre adicții, recuperarea din adicții, dar și despre importanța centrului de la Pitești. 

Psiholog Cristina Manda. Foto: arhivă personală
Psiholog Cristina Manda. Foto: arhivă personală

„Adicția este incapacitatea de a opri consumul unei substanțe sau o activitate care provoacă plăcere chiar dacă dăunează sănătății. Există și adicții comportamentale ce nu implică o substanță, ci un comportament repetitiv, care produce plăcere și devine greu de controlat cum ar fi: jocurile de noroc, utilizarea excesivă a telefonului, internetului sau a rețelelor sociale, cumpărături compulsive, mâncat excesiv și chiar adicții psihosociale etc. 

Diagnosticul trebuie făcut de un medic psihiatru, psiholog clinician care stabilește tipul și severitatea dependenței. Se verifică prezența mai multor simptome în ultimele 12 luni, precum consumul crescut sau pierderea controlului. Recuperarea din dependențe necesită implicare personală, sprijin profesional, social, familial. 

Ședințele individuale sau de grup și tratamentul medical ajută la schimbare și prevenirea recăderilor și revenirea la o viață echilibrată. Este important să ști că nu ești singur, că poți avea momente dificile dar, poți face asta.

Înființarea mai multor centre specializate precum cel de la Spitalul de Pediatrie din Pitești ar ajuta enorm la prevenirea și tratarea adicțiilor, acces mai ușor la ajutor specializat, sprijin personalizat, integrare mai bună în comunitate”, este de părere psihologul Cristina Manda.

Foto: evenimenteunice.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Tech: Amazon vrea ca oamenii să se mute pe orbita Pământului, iar în România se desfășoară o inițiativă ambițioasă

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Unica.ro
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Percheziții de amploare în București, Cluj, Constanţa și alte orașe pentru destructurarea unei rețele de falsificatori de acte
Știri România 10:02
Percheziții de amploare în București, Cluj, Constanţa și alte orașe pentru destructurarea unei rețele de falsificatori de acte
O destinație din România, pe lista de recomandări pentru călătoriile de toamnă: „Păduri învăluite în ceață, castele istorice și sate medievale”
Știri România 08:48
O destinație din România, pe lista de recomandări pentru călătoriile de toamnă: „Păduri învăluite în ceață, castele istorice și sate medievale”
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Emisiunea la care David Pușcaș e disperat să participe pentru a face rost de bani: „Mănânc și viermi, numai să câștig și să-mi cumpăr și eu o casă”
Stiri Mondene 10:31
Emisiunea la care David Pușcaș e disperat să participe pentru a face rost de bani: „Mănânc și viermi, numai să câștig și să-mi cumpăr și eu o casă”
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 09:52
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
KanalD.ro
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului

Politic

Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 08 oct.
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile în București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită