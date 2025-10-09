Cât a costat reabilitarea

Administratorii afirmă că va fi cel mai modern de acest tip din România. Copiii cu simptomatologie psihiatrică (din Pitești și din toate orașele mici din jur) vor fi consultați și evaluați.

De asemenea, vor primi diagnostice, soluții de tratament și vor face terapii de recuperare, în funcție de recomandările medicilor. Centrul, care funcționează din anii 1990, a fost modernizat din temelii grație unei inițiative a Asociației „Din Grijă pentru Copii”, care a reușit să convingă grupul Lidl să investească peste 400.000 de euro.

Reabilitarea a început în aprilie 2025. În februarie acest an, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea listei unităţilor sanitare în cadrul cărora se organizează centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, constituite prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală din cadrul spitalelor publice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Centrul oferă educație și prevenție

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Prin acest act normativ, Guvernul României a aprobat lista celor 43 de centre de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor, ce vor funcționa în cadrul spitalelor publice. Până acum, singurul astfel de centru modernizat este cel de la Pitești, lucrările urmând a fi finalizate până la finalul lunii noiembrie.

Ministrul Alexandru Rogobete la Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor pentru copii, Spitalul de Pediatrie Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Din mai 2025, centrele de sănătate mintală pentru copii includ și programe de prevenire a adicțiilor (CSMPA), întărind astfel sprijinul acordat tinerilor. În Pitești, Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii funcționează în cadrul Spitalului de Pediatrie, oferind servicii specializate într-un mediu adaptat nevoilor celor mici. Este deservit de o echipă multidisciplinară care asigură baza de diagnosticare și tratament pentru copiii pacienți.

„Aceste centre nu doar că oferă tratament, ci și educație și prevenție, contribuind la schimbarea mentalităților și la integrarea sănătății mintale în viața cotidiană a comunității. Astfel, ele devin exemple de bune practici, demonstrând că investiția în sănătatea mintală a copiilor este esențială pentru construirea unui viitor sănătos și echilibrat”, explică Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”.

Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”. Foto: arhiva personală

Câți copii pot fi tratați anual

Ca personal, Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor pentru copii de la Spitalul Pediatrie Pitești are trei medici specialiști (psihiatrie pediatrică și neurologie), un psiholog și trei asistente, iar în perioada următoare va fi angajat și un logoped.

Centrul, ce funcționează în regim ambulatoriu de la ora 8.00 la ora 20.00 în fiecare zi, oferă printre altele servicii de evaluare psihiatrică, diagnostic și tratament; psihodiagnoză și consiliere psihologică; terapie suportivă; evaluare neurologică, diagnostic și tratament. După modernizare, centrul va avea în total cinci cabinete, putând trata în medie 6.000 de copii anual.

„Părinții pot veni cu copiii direct, fără bilet de trimitere, și trebuie să aibă dosarul medical al copilului. Toate serviciile sunt gratuite, centrul fiind finanțat de la bugetul de stat. Aici se pot prezenta toți pacienții care au nevoie de consiliere psihologică, de un consult psihiatric. Deci nu trebuie neapărat să ai dizabilități ca să vii la Centrul de Sănătate Mentală.

Centrul este dedicat tuturor pacienților care au nevoie de o evaluare din punct de vedere neuropsihiatric și psihologic. În urma evaluării se stabilește ce fel de tratament de terapie, după caz, este necesar. Medicul sau psihologul stabilește dacă are pacientul nevoie de anumite terapii, de tratamentul de specialitate”, a declarat, pentru Libertatea, doctorul Adina Enescu, director medical al Spitalului de Pediatrie Pitești.

Adina Enescu, director medical la Spitalul de Pediatrie Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Investiția depășește 400.000 de euro

Victoria Olteanu, președintele Asociației „Din grijă pentru copii”, a decis să se implice în reabilitarea din temelii a centrului de la Pitești după o vizită făcută acolo la finalul anului 2024.

„Proiectul de renovare, modernizare și dotare a Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii din Pitești completează direcția noastră de sprijin dedicată spitalelor de pediatrie din întreaga țară. Am ales să ne implicăm din dorința de a fi acolo unde este cea mai mare nevoie și de a aduce în atenție rolul esențial al acestor centre, care oferă gratuit sprijin specializat copiilor.

Decizia a venit la finalul anului trecut, în timpul unei vizite de lucru, când am pășit pentru prima dată în acest spațiu și am simțit că are nevoie de viață, de culoare și de căldură. A fost momentul în care ne-am dat seama că acesta este următorul pas firesc pentru noi”, spune Victoria Olteanu.

Lucrările de reabilitare au început în luna aprilie și au presupus un proces complex, care a inclus nu doar renovarea și dotarea centrului, ci și realizarea unei căi de evacuare în caz de incendiu, cu toate etapele de proiectare și avizare necesare. Investiția depășește 400.000 de euro, iar valoarea exactă va fi cunoscută la finalizarea lucrărilor.

„Ne dorim ca în fiecare an să renovăm și să dotăm un centru de sănătate mintală pentru copii, pentru a aduce mai multă siguranță și confort micuților care au nevoie de sprijin specializat. În prezent, suntem implicați și în reabilitarea și dotarea spațiului de recuperare medicală al Centrului de Sănătate Mintală din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului din București”, adaugă Victoria Olteanu.

Trebuie mai multe centre specializate

Psihologul Cristina Manda a vorbit pentru Libertatea despre adicții, recuperarea din adicții, dar și despre importanța centrului de la Pitești.

Psiholog Cristina Manda. Foto: arhivă personală

„Adicția este incapacitatea de a opri consumul unei substanțe sau o activitate care provoacă plăcere chiar dacă dăunează sănătății. Există și adicții comportamentale ce nu implică o substanță, ci un comportament repetitiv, care produce plăcere și devine greu de controlat cum ar fi: jocurile de noroc, utilizarea excesivă a telefonului, internetului sau a rețelelor sociale, cumpărături compulsive, mâncat excesiv și chiar adicții psihosociale etc.

Diagnosticul trebuie făcut de un medic psihiatru, psiholog clinician care stabilește tipul și severitatea dependenței. Se verifică prezența mai multor simptome în ultimele 12 luni, precum consumul crescut sau pierderea controlului. Recuperarea din dependențe necesită implicare personală, sprijin profesional, social, familial.

Ședințele individuale sau de grup și tratamentul medical ajută la schimbare și prevenirea recăderilor și revenirea la o viață echilibrată. Este important să ști că nu ești singur, că poți avea momente dificile dar, poți face asta.

Înființarea mai multor centre specializate precum cel de la Spitalul de Pediatrie din Pitești ar ajuta enorm la prevenirea și tratarea adicțiilor, acces mai ușor la ajutor specializat, sprijin personalizat, integrare mai bună în comunitate”, este de părere psihologul Cristina Manda.

Foto: evenimenteunice.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE