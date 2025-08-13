Petr Pastyřík și-a pierdut slujba după ce a fost condamnat pentru mită. Polițistul Pastyřík, colegul său Pavel B., 40 de ani, și Pavel Girga, 39 de ani, au efectuat ilegal verificări în bazele de date ale poliției în 2020 și în 2021.

Pavel B. a primit o pedeapsă de 2 ani și jumătate cu suspendare și o amendă de 200.000 de coroane cehești (circa 8.100 de euro), în timp ce Pastyřík și Girga au primit fiecare câte 14 luni cu suspendare și amenzi de 400.000 de coroane cehești (16.300 de euro).

Pastyřík i-a cerut lui Pavel B. să verifice informații despre mai multe persoane în sistemul poliției, plătindu-i în total 40.000 de coroane (1.600 de euro).

Nu este clar de ce Pastyřík nu a făcut el însuși verificările, având acces la sistem. Cei trei au verificat zeci de persoane în baza de date, dar motivul pentru care aveau nevoie de aceste informații nu a fost dezvăluit.

Pavel B. și-a pierdut cariera de 17 ani în forțele armate și 2 ani în serviciul penitenciar din cauza acestui incident.

Pastyřík, culturist și fost campion național la powerlifting, cunoscut pentru performanțele sale sportive, nu mai poate lucra în forțele de ordine după condamnare „Am avut oameni nepotriviți în jurul meu”, a declarat fostul agent.

