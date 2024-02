Cameramanul AFP care a fost reținut a afirmat că reporterii ruși și străini, aproximativ 20-25, au fost transportați alături de el într-o dubă la o secție de poliție din capitala Rusiei.

Grupul de reporteri, alcătuit numai din bărbați, a fost reținut în timp ce filma și relata despre femeile care se îndreptau spre Piața Roșie.

Detentions on Manezhnaya Square Moscow, take place without explanation. Men are taken away into paddy wagons.



Russian police detained a group of around 20 journalists, including an AFP reporter, covering a central Moscow protest by the wives of men mobilised to fight in Ukraine.… pic.twitter.com/UJ7yYnI3d9 — Yasmina (@yasminalombaert) February 3, 2024

Imagini video surprinse arată cum agenții ruși îi duceau pe reporterii reținuți, care purtau vestele galbene de presă, tipice jurnaliștilor, spre dubele poliției.

Russian police on Saturday detained a group of around 20 journalists, including an AFP reporter, covering a central Moscow protest by the wives of men mobilized to fight in Ukraine.



The detained Russian and foreign reporters were being transported in a van to a police station. pic.twitter.com/qkvHx1x6OB — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) February 3, 2024

De mai multe săptămâni, soțiile bărbaților mobilizați au organizat proteste în fața zidurilor Kremlinului, cerând ca soții lor să fie aduși acasă.

This is what a protest rally of relatives of those mobilized in Moscow is currently taking place.



Protesters have already begun to be detained. There are no provocateurs in „patriotic” T-shirts yet. pic.twitter.com/SXqizBO3nf — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2024

Recomandări Tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu. Ce trebuie să știm după represaliile Statelor Unite împotriva milițiilor proiraniene din Irak și Siria | Analiză CNN

Mișcarea a luat naștere și a fost alimentată de furia rudelor rezerviștilor trimiși în Ucraina în baza decretului de mobilizare din 20 septembrie 2022 al președintelui Vladimir Putin.

„We're going to continue our protests because our men have a right to be at home,” the relative of a mobilised man says at a protest in Moscow. https://t.co/BX9fyRcB0q — XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) February 3, 2024

Mișcarea – extrem de sensibilă pentru autorități – a rămas până acum nepedepsită.

Ea a fost ignorată de presa de stat, Rusia având legi stricte de cenzură.

Subiectul este deosebit de incomod pentru Kremlin înaintea alegerilor prezidențiale din martie, la care Putin candidează pentru un al cincilea mandat de președinte al rușilor.

Citiți și:

Sediul de campanie al lui Putin, luat cu asalt de soția nervoasă a unui soldat de pe front: „Ce voi primi înapoi? Un om fără picioare, fără brațe?” | FOTO

Foto: Profimedia Images

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul dintre Ucraina și Rusia

Urmărește-ne pe Google News