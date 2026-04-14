Privite azi, unele dintre aceste idei par desprinse dintr-un desen animat, nu din istoria reală a automobilului. Totuși, ele au existat. Unele au fost vândute publicului, altele au rămas la stadiul de prototip, iar câteva chiar anticipau tehnologii pe care le vedem azi într-o formă mult mai rafinată.

În loc să urmeze o ordine cronologică, istoria acestor invenții poate fi citită mai bine ca o listă de obsesii vechi ale industriei auto: confort, spectaculozitate, economie de timp și dorința de a transforma mașina în mult mai mult decât un simplu mijloc de transport.

Cadillac a pus minibar în torpedou

Cadillac Eldorado Brougham
Cadillac Eldorado Brougham. Foto: RM Sotheby’s.

Una dintre cele mai surprinzătoare idei vine din 1957, când Cadillac Eldorado Brougham oferea un minibar amplasat în torpedou. Pachetul includea și distribuitor de țigări, o mică trusă de machiaj și pahare magnetizate, gândite să nu se verse în mers. Azi pare o rețetă sigură pentru dezastru, dar în anii 50 era prezentată ca o dotare luxoasă.

Este genul de invenție care spune perfect ceva despre epocă: mașina trebuia să fie nu doar sofisticată, ci și teatrală. Siguranța era, evident, pe alt loc în listă.

Înainte de Spotify sau CD, exista pick-up-ul pentru mașină

Mașina cu pick-up
Mașina cu pick-up. Foto: Wikimedia.

Cu mult înainte de casetă, CD sau streaming, companiile au încercat să ducă vinilul în habitaclu. În anii 50 au apărut pick-up-uri portabile pentru mașină, dar ideea a avut o problemă cât se poate de simplă: drumurile reale. Denivelările și limitatoarele făceau ca acul să apese foarte tare pe disc pentru a rămâne stabil, iar asta uza rapid plăcile.

Ideea era spectaculoasă, dar viața reală a câștigat rapid. Tehnologia suna bine în reclamă și mult mai prost pe un drum cu gropi.

Mașina electrică exista cu mult înainte de Tesla

Una dintre cele mai interesante apariții din listă este un vehicul electric pentru o singură persoană, lansat în 1985 și prezentat atunci ca o soluție „verde” pentru viitor. Proiectul a eșuat, în mare parte pentru că oamenii îl considerau nesigur, iar la urcare trebuia chiar ajutat prin pedalare.

Totuși, ideea rămâne importantă: obsesia pentru mobilitatea electrică nu este deloc nouă. Diferența este că, la vremea respectivă, tehnologia și infrastructura nu erau pregătite.

Parcarea laterală cu o a cincea roată

Mașina Brooks Walker cu a cincea roată, folosită la parcări laterale.
Mașina cu a cincea roată pentru parcare laterală. Foto: Captură YouTube.

În 1953, Brooks Walker a montat un sistem care folosea roata de rezervă pentru a ridica puntea spate și a deplasa mașina lateral, tocmai pentru a ușura parcarea paralelă. Pare absurd, dar intenția era cât se poate de serioasă.

Privită de azi, invenția sună… aproape comic. Totuși, ideea de a ajuta șoferul la manevre dificile este exact aceeași pe care o vedem acum în sistemele moderne de parking assist.

A existat și „mașina zburătoare”

Taylor Aerocar 3, mașină zburătoare din anii 50.
Taylor AeroCar 3. Foto: Wikimedia.

Conceptul de flying car nu s-a născut pe internet. Moulton Taylor a produs în 1949 cinci exemplare Taylor Aerocar, vehicule care puteau fi folosite atât pe șosea, cât și în aer. Conversia dura însă aproximativ 15 minute, iar aripile trebuiau tractate separat, pe remorcă.

A fost una dintre acele invenții care au rămas mai importante ca simbol decât ca produs real. A demonstrat că ideea este posibilă, dar nu și practică pentru publicul larg.

În ziua de azi, poți cumpăra această invenție pentru 1,25 de milioane de dolari de la un colecționar auto.

Mașina amfibie a existat și chiar a fost vândută

Amphicar 770 a fost unul dintre puținele exemple care au trecut de faza de curiozitate. Lansată în Germania în 1959 și în SUA în 1961, mașina putea merge cu aproximativ 70 mph (112 km/h) pe uscat și 7 mph (11,2 km/h) pe apă, de aici și numele 770. Ușile se etanșau după intrarea în apă, iar modelul a rămas unul dintre cele mai cunoscute exemple de mașină amfibie de serie.

Nu a fost o revoluție comercială, dar a lăsat în urmă exact genul de legendă care face istoria auto mai interesantă.

Pentru câine exista o cabină metalică prinsă de mașină

În 1932 a apărut și „Bird Dog Palace”, un fel de cușcă metalică prinsă pe exteriorul mașinii, gândită pentru a transporta câinele fără a deteriora caroseria. Chiar și în acea epocă era o soluție discutabilă, dar comparația făcută de Business Insider cu alte produse și mai bizare din anii 30 arată că piața accesoriilor auto era mult mai sălbatică decât pare azi.

Dacă ideea sună brutal după standardele actuale, asta pentru că și este.

Și da, a existat și o mașină cu toaletă

Printre cele mai greu de crezut exemple este unul care avea o toaletă integrată. Ideea era simplă: fără opriri inutile la drum lung. Problema era însă la fel de simplă și mult mai neplăcută: deșeurile ajungeau direct pe șosea.

Nu toate inovațiile merită salvate de istorie. Unele sunt utile doar ca avertisment.

