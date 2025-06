Centrul Național de tenis „Simona Halep”

Centrul Național de tenis din București va avea în componență și numele Simonei Halep, dubla câștigătoare de Grand Slam.

Cel mai important complex de tenis din București se va numi „Centrul Național de Tenis Simona Halep”. Locație se află în sectorul 2, pe strada Pierre de Coubertin nr. 11. Este locul unde se organizează turneul „Țiriac Open”.

Simona Halep, emoționată: „Aici m-am antrenat de la 16 ani”

„Este un moment emoționant. Vreau să vă povestesc puțin cum s-a întâmplat. Domnul Daniel Dobre mi-a scris acum ceva timp, m-a întrebat ce părere am despre acest lucru. Am simțit o emoție instant. Este o recunoaștere a rezultatelor pe care le-am avut de copil. La 16 ani și jumătate, 17 ani, am venit în București. Aici, pe terenurile acestea, m-am antrenat. Aici au fost condițiile potrivite pentru mine. Chiar dacă a fost greu să plec de acasă, a fost cel mai important moment.

Acel moment poate că m-a adus unde am ajuns, la cel mai înalt nivel din tenisul mondial. Vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine. Pentru mine sunt foarte importanți toți. Fiecare a pus câte o cărămidă. Bucureștiul este pentru mine a doua mea casă, aia m-am maturizat. Sunt un produs sută la sută românesc. Aici m-am născut, aici am crescut, aici am ajuns pe locul 1 în lume. Vreau să mulțumesc pentru această inițiativă, este un moment unic pentru mine.

Este oarecum o responsabilitate să am numele aici, dar sper să vă motiveze, pentru că voi sunteți acum prezentul și viitorul. Voi fi alături de voi din tot sufletul. Performanța nu este ușor de făcut, dar dacă te dedici în totalitate ai cea mai mare șansă să reușești. Vă doresc mult succes, să aveți încredere în voi, și chiar dacă suntem dintr-o țară mică se poate orice”, a transmis Simona Halep în conferința de presă susținută cu ocazia evenimentului.

Simona Halep a transmis la începutul lunii mai, într-o postare pe rețelele de socializare, că tenisul a fost pentru ea un mentor, un confident și un prieten apropiat.