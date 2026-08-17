Măsura a fost dispusă la solicitarea constructorului UMB

În vederea execuției lucrărilor de racordare, Centura Bacăului este închisă în întregime circulației rutiere până la sfârșitul lunii august pe aproximativ 17 km. Măsura a fost dispusă la solicitarea constructorului UMB, în baza avizului comun emis de CNAIR și IGPR.

„Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiul Bacău dinspre Nicolae Bălcescu (intersecție cu DN 2, km 279+650) până la capătul nordic dinspre Bogdan Vodă (intersecție cu DN 2, km 296+400), traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău”, potrivit DRDP Iași.

Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei. În această perioadă, constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.

Rutele alternative

De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a stabilit mai multe rute alternative pentru tranzitarea municipiului.

Pe ruta București – Suceava, acestea sunt

DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F → Calea Bârladului (municipiul Bacău) → Calea Romanului (municipiul Bacău) → DN2;

DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15 → DN2U → DN2.

Pentru ruta București – Vaslui: DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F.

De asemenea, pentru București – Piatra Neamț: DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15.

„Planificați-vă traseul din timp și alegeți ruta potrivită, pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și circulați cu atenție!”, a transmis IPJ Bacău.

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