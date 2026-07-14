CNAIR a amânat măsura pe 14 iulie, după ce contructorul UMB a anunțat că poate executa lucrările fără închiderea traficului.

„Circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău nu se închide încă! Constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului. Ca atare, participanții la trafic pot tranzita fără restricții Varianta Ocolitoare Bacău. În funcție de evoluția viitoare a lucrărilor se va stabili perioada de închidere a drumului, care va fi anunțată din timp participanților la trafic”, a precizat, marți, CNIAR

Text inițial 13 iulie:

Circulația auto pe Varianta Ocolitoare (VO) Bacău va fi închisă temporar din 15 iulie, a anunțat luni Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași. În perioada lucrărilor, traficul se va desfășura pe DN2, traversând municipiul Bacău.

Centura Bacău este parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, fiind primul tronson al acestui obiectiv de infrastructură, dat în folosință la finalul anului 2020. Măsura de închidere temporară a circulației a fost luată cu avizul CNAIR și al Poliției Române, la solicitarea antreprenorului UMB, care realizează lucrările de pe A7.

DRDP Iași precizează că traficul auto „poate fi oricând restricționat” în perioada 15 iulie – 31 august.

„În vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă temporar circulației auto, începând cu data de 15 iulie 2026. Așa cum am anunțat anterior, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, cu avizul CNAIR SA și IGPR. Avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor”, a transmis, luni, DRDP Iași.

Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0 și km 20+300. „Traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău”, potrivit sursei citate.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic”, a mai precizat DRDP Iași.

Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei. În luna iulie, constructorul UMB este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.

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