Astfel, știrile despre Pentagon „trebuie aprobate de către un oficial înainte de publicare, chiar dacă informațiile nu sunt acoperite de secretul apărării”, se arată într-un comunicat trimis redacțiilor.

Noua regulă vizează informațiile obținute de jurnaliști „pe surse”. „Pentagonul le cere de acum jurnaliștilor să semneze un angajament de a nu obține informații, chiar dacă nu sunt clasificate, decât dacă sunt autorizate în mod expres de guvern”, a transmis și National Press Club din Washington, o asociație a jurnaliștilor.

„Acest lucru constituie un atac direct asupra jurnalismului independent chiar în locul unde o perspectivă independentă este cea mai importantă: armata americană”, a adăugat șeful asociației, Mike Balsamo, care a cerut Pentagonului să anuleze dispoziția.

Noua măsură luată de America lui Trump „contravine direct măsurilor de protecție constituționale acordate presei libere într-o democrație și constituie încă o încercare de a limita dreptul publicului de a înțelege ce face guvernul său”, a scris și New York Times.

Acesta este un nou pas în lupta dusă de președintele Donald Trump și administrația sa împotriva presei acuzate că îi este ostilă. Trump a dat deja în judecată Wall Street Journal și New York Times și consideră ilegal ce scrie despre el presa pe care nu o agreează.

