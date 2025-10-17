Astfel, Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni, fiecare cu peste 40.000 de locuitori, ar urma să fie reclasificate, iar 150 de orașe ar putea să fie retrogradate la rang de comună, potrivit planului mai amplu de modificare a rangului unor localități din România.

Schimbări în criteriile de clasificare

În prezent, pentru a fi considerat municipiu, o localitate trebuie să aibă minimum 40.000 de locuitori, iar un oraș minimum 10.000.

Potrivit surselor citate, Ministerul Dezvoltării propune noi praguri: minimum 25.000 de locuitori pentru municipii și 7.000 pentru orașe.

O analiză a ministerului arată că din cele 3.228 de Unități Administrativ-Teritoriale din România, 59 de municipii și 146 de orașe nu mai îndeplinesc criteriile actuale de populație.

Dacă propunerile vor fi aprobate, 45 de comune ar putea deveni orașe.

Pe lângă cele trei localități din Ilfov, și comuna Florești din județul Cluj ar putea deveni municipiu, depășind pragul de 40.000 de locuitori.

Care sunt consecințele pentru locuitori

Aceste schimbări ar putea avea consecințe financiare pentru locuitori.

Principala consecință pentru populație va fi creșterea de impozite locale. De exemplu, impozitul pentru un teren intravilan într-un municipiu este mai mare decât într-o comună.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie mai întâi aprobat în ședința de Guvern și apoi adoptat de Parlament. Aceste modificări ar putea fi incluse în al treilea pachet al Guvernului Bolojan.

Schimbările ar putea fi parte dintr-o reformă mai amplă a administrației publice locale, care ar putea duce la desființarea a peste 12.000 de posturi.

