Testul celei mai mare turbine eoliene din lume

Testul, desfășurat între 19 și 21 septembrie, a implicat asamblarea în condiții de deșert, verificări de presiune și lansare și recuperare în vânturi puternice, atât ziua, cât și noaptea.

Sawes Energy Technology, start-up-ul din Beijing care a dezvoltat proiectul, a declarat că „toate obiectivele planificate au fost atinse”.

Dun Tianrui, CEO-ul și designerul-șef al companiei, a numit acest test „un pas critic către punerea produsului în utilizare reală”.

El a adăugat că vor urma teste suplimentare în diferite regiuni și medii din țară, cu producția în masă programată pentru 2026.

Turbinele eoliene aeriene: o nouă eră în energia verde

Spre deosebire de turbinele eoliene convenționale, aceste turbine plutesc pe învelișuri umplute cu heliu care ridică generatoarele în cer, transmițând electricitatea înapoi prin cabluri rezistente.

Acest design inovator permite accesul la vânturi mai puternice și mai constante la înălțimi de până la mii de metri deasupra solului.

Avantajele acestei tehnologii sunt semnificative. Conform South China Morning Post, turbinele aeriene reduc utilizarea materialelor cu aproximativ 40% și scad costurile electricității cu 30%.

În plus, pot fi relocate rapid, făcându-le ideale pentru medii îndepărtate sau dificile precum deșerturi, insule sau zone de dezastre.

În situații de urgență, sistemul poate fi desfășurat în câteva ore pentru a restabili alimentarea cu energie, funcționând ca o gigantică „bancă de energie” zburătoare pentru comunitățile izolate de rețea.

Drumul către inovație al Chinei

Conceptul de energie eoliană aeriană a fost explorat încă din anii 1970, cu încercări în Statele Unite și Europa. Astăzi, peste 50 de companii dezvoltă astfel de sisteme, recordul anterior – de aproximativ 300 de metri înălțime și 30 de kilowați de putere – fiind deținut mult timp de Altaeros Energies, o companie spin-off de la MIT.

Povestea Sawes Energy a început în 2018, când Dun Tianrui și fostul său coleg de liceu, Weng Hanke, au discutat despre potențialul vânturilor din atmosfera superioară. Weng, care studia fizica atmosferei și teledetecția la Universitatea de Știință și Tehnologie din China, a observat că aceste vânturi sunt mai puternice, mai stabile și mult mai abundente decât cele de la sol.

Echipa a început cu doar șapte persoane, experimentând diferite abordări pentru a ridica sistemele de energie în aer. Au optat pentru o platformă aeriană umplută cu heliu și au rafinat designul cu ajutorul experților în aerostate.

Puncte de reper și provocări viitoare pentru energia verde în China

În octombrie 2024, sistemul S500 al companiei a atins 500 de metri și a generat 50kW, depășind recordurile MIT. În ianuarie, modelul mai mare S1000 a urcat la 1.000 de metri și a produs peste 100kW, stabilind un nou standard global pentru energia eoliană aeriană.

În ciuda acestor progrese, experții avertizează că tehnologia se confruntă încă cu obstacole înainte de a putea fi implementată la scară largă. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a asigura funcționarea în siguranță în condiții meteorologice extreme și pentru a reduce costurile suficient pentru a concura cu sursele convenționale de energie.

Echipa Sawes Energy lucrează acum la următoarea generație de sisteme aeriene, cu scopul de a reduce costurile sub 0,1 yuani (0,01 dolari) pe kilowatt-oră. Acest obiectiv ambițios va necesita progrese în știința materialelor și optimizarea proceselor de fabricație.

Cu acest proiect inovator, China își consolidează poziția de lider în tranziția globală către energia curată, oferind o soluție promițătoare pentru viitorul energiei regenerabile.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

