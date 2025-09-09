În acest fel, compania chineză semnalează intensificarea competiției cu rivali chinezi și constructori auto tradiţionali din Europa și alte regiuni.

Marca Mona a fost lansată în China anul trecut, cu modelul electric coupe M03, la un preţ de pornire competitiv de sub 17.000 de dolari.

Producătorul chinez Xpeng extinde marca Mona în Europa din 2026

Compania Xpeng intenţionează să introducă mai multe modele Mona atât în China, cât și pe pieţele internaţionale în 2026.

Xpeng și-a început expansiunea globală în 2020, intrând pe piaţa norvegiană, urmată de Germania și Franţa.

Compania și-a atins deja obiectivul de a fi prezentă în 60 de ţări până la sfârșitul lui 2025, depășind așteptările iniţiale.

La salonul auto IAA Mobility din München, Xpeng a prezentat în premieră europeană versiunea îmbunătăţită a modelului său de top, Next P7.

Cu toate acestea, producătorul se confruntă cu provocări legate de tarifele UE pentru mașini electrice fabricate în China, explorând posibilitatea producţiei directe în Europa.

Xpeng concurează în China cu Tesla

Pe piaţa internă chineză, Xpeng se confruntă cu o competiţie acerbă, inclusiv cu Tesla, în contextul unui război al preţurilor. Autorităţile chineze au cerut o temperare a acestei rivalităţi.

În acest context competitiv, Xpeng este deschisă la achiziţii strategice.

„Dacă vom avea oportunitatea, vrem să achiziţionăm alte companii. Este un lucru benefic pentru noi. Companii de producţie, producători de vehicule electrice – toate sunt posibile”, a spus directorul general He Xiaopeng.

În 2023, Xpeng a făcut deja o mișcare semnificativă, preluând divizia de dezvoltare a mașinilor electrice a platformei de ride-hailing Didi.

Cu planurile sale ambiţioase de extindere globală și lansarea mărcii Mona pe pieţele internaţionale, Xpeng se poziţionează ca un jucător important în revoluţia vehiculelor electrice la nivel mondial.

