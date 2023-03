„Toată lumea știe, da, s-a întâmplat, am fost pălmuit acum un an – am fost pălmuit de acest nenorocit”, a spus Rock. „Și oamenii întreabă: A durut? Încă doare. Aud Summertime cum îmi sună în urechi”, a adăugat acesta.

Rock a părut obosit și frustrat în timp ce a vorbit despre incidentul cu Smith la finalul spectacolului său de stand-up „Selective Outrage”, care a fost transmis în direct pe Netflix de la Hippodrome Theatre din Baltimore sâmbătă seara.

În timpul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar de anul trecut, Smith, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în acea seară, i-a dat o palmă lui Rock după ce acesta a glumit pe seama tunsorii soţiei lui Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie. Rock a refuzat să depună plângere.

Câteva zile mai târziu, Rock a cântat la Boston, unde anunţa că va vorbi despre incident. „Încă procesez ceea ce s-a întâmplat. Așa că, la un moment dat, voi vorbi despre acest rahat. Și va fi serios și amuzant”. În ciuda faptului că a plecat într-un turneu mondial, aceasta este prima dată când comediantul a vorbit pe larg despre incident.

Rock, care a făcut mai multe comentarii în noul său show despre oamenii care caută atenţie clasificându-se drept victime, a precizat că nu e o victimă.

Recomandări Noi proteste violente la Atena, după catastrofa feroviară. Premierul grec, scuze către popor: „Nu ar trebui să ne ascundem în spatele erorilor umane”

„Am încasat-o ca Pacquiao”

„Nu mă veți vedea niciodată la Oprah sau la Gayle plângând. Nu se va întâmpla niciodată… Am încasat acea lovitură ca [boxerul Manny] Pacquiao. Am încasat-o ca Pacquiao. A durut? Da, nenorocitule, m-a durut”, a spus Rock.

„Nu, nu, nu. În primul rând, știu că nu se vede pe cameră, dar Will Smith este semnificativ mai mare decât mine. Nu suntem de aceeași mărime. Will Smith face filme fără cămaşă pe el. Pe mine nu m-ați văzut niciodată făcând un film fără cămașă. Sunt într-un film în care sunt operat pe cord deschis și am un pulover pe mine. Will Smith l-a jucat pe Muhammad Ali într-un film. Credeți că am dat o audiție pentru acel rol? El l-a jucat pe Muhammad Ali, eu l-am jucat pe Pookie în New Jack City”, a spus Rock.

Acesta a dezvăluit că palma a inspirat numele spectacolului său.

„Will Smith practică indignarea selectivă. Toată lumea știe ce naiba s-a întâmplat. Și toată lumea știe foarte bine că nu am avut nimic de-a face cu rahatul ăla. Nu am avut nicio încurcătură”, a spus el, referindu-se la relaţia pe care Pinkett Smith a avut-o cu rapperul August Alsina în timp ce era căsătorită cu Smith.

Pinkett Smith a recunoscut asta în fața lui Smith, într-un episod din show-ul ei online, „Red Table Talk”.

Recomandări De ce Biserica Română nu le cere iertare romilor

„Soția lui i-o trăgea prietenului fiului său, bine? În mod normal, nu aș vorbi despre acest rahat, dar din anumite motive… ei au pus acest rahat pe internet. Nu am nicio idee de ce doi oameni talentați ar face ceva atât de josnic. Ce naiba? Toată lumea de aici a fost înșelată. Niciunul dintre noi nu a fost vreodată intervievat la televizor de persoana care ne-a înșelat… Ea l-a rănit mult mai mult decât m-a rănit el pe mine”, a spus Rock, adăugând că a încercat să-l sune pe Smith după aceea pentru a-i spune că îi pare rău pentru ce i s-a întâmplat, dar nu a răspuns.

„Toată lumea l-a făcut pe omul ăla javră… și pe cine a lovit? Pe mine”, a adăugat el, în hohote de râs.

L-am iubit pe Will Smith, toată viața mea l-am iubit. L-am văzut în deschidere la Run DMC … a făcut niște filme grozave. Am ținut cu Will Smith toată viața mea. Iar acum mă uit la „Emancipation” doar ca să-l văd cum e biciuit. Chris Rock:

Rock a spus că nu s-a răzbunat în acea seară „pentru că am părinți. Pentru că am fost educat. Și știți ce m-au învățat părinții mei? Să nu te bați în fața albilor”, a spus el, aruncându-și microfonul pe jos pentru a încheia spectacolul.

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”. Dezvăluirile făcute de eroul de la Sevilla

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Actrița 'Coana Chiva' a DISPĂRUT! E bolnavă de Parkinson, Florin Zamfirescu nu știe...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce a pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Denisa, fetița dispărută de 5 zile în Tulcea, a fost găsită. Copila lăsase un bilet în care spunea că urmează destinul unui personaj dintr-o carte de povești

Știrileprotv.ro Adolescentul din Pitești care și-a ucis tatăl a dat petreceri cu cadavrul ascuns în bucătărie, sub un morman de haine

FANATIK.RO Când este programată următoarea minivacanță în România. Urmează 4 zile libere pentru bugetari

Orangesport.ro ŞOC | Tragedia din 9/11 putea fi evitată. Ce alte CALAMITĂŢI au fost anunţate pentru anii următori

Unica.ro Vedetele care au adoptat postul intermitent. 'Am găsit elixirul'

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2023. Vărsătorii simt nevoia să se extindă în cât mai multe direcții, inspirați de oameni și idei noi, care îi încântă

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive