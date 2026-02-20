Întâlniri discrete în Kiev

Grupul se cunoștea aparent – ​​se cunoșteau de ani de zile.

Surse ucrainene au dezvăluit pentru Der Spiegel că, în timpul acestor întâlniri, agenții americani au discutat despre detalii tehnice legate de sabotaj.

„Ei le-au spus băieților noștri: Este în regulă”, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile. Totuși, CIA a negat vehement aceste afirmații, descriind raportarea ca fiind «complet falsă».

Ce este planul Diameter

În acea perioadă, o idee mai veche a recăpătat contur în rândul echipei ucrainene de comando: atacarea gazoductelor Nord Stream.

Conductele, care transportau miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia către Germania, erau văzute ca o sursă importantă de finanțare a războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei.

Operațiunea a fost denumită «Diameter» și implica folosirea unor scafandri antrenați pentru a monta explozibili la o adâncime de până la 80 de metri. Conform surselor ucrainene, planul a fost aprobat de șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zalujnîi, fără însă a fi informat și președintele Volodimir Zelenski.

Implicarea americană și avertismentul olandez

Potrivit relărilor, CIA ar fi dat un semnal de susținere pentru operațiune în cadrul celei de-a doua întâlniri cu sabotori ucraineni, lăsând impresia că ar putea chiar să finanțeze atacul.

Însă, în vara anului 2022, agenții americani ar fi transmis un mesaj clar: „Nu putem sprijini această operațiune”.

În iunie 2022, un avertisment din partea serviciului militar de informații olandez MIVD a amenințat desfășurarea operațiunii.

Potrivit cotidianului german Die Zeit, MIVD a primit informații despre planurile de sabotaj dintr-o sursă ucraineană și a alertat CIA și BND, serviciul german de informații externe.

Ulterior, CIA a transmis această informație BND, confirmând planul ucrainean de atac asupra gazoductelor Nord Stream folosind scafandri și o ambarcațiune cu pânze.

CIA a încercat să se retragă, banii au venit de la un om de afaceri

În vara anului 2022, când autoritățile germane au primit informația, au reacționat cu scepticism. Motivul? Planul venea cu o dată specifică pentru atac, iar momentul indicat trecuse fără niciun incident. În realitate, sabotajul fusese doar amânat.

Guvernul american a încercat chiar să oprească acțiunea. Un oficial CIA din Kiev a discutat direct la nivelul administrației prezidențiale ucrainene, avertizând că operațiunea trebuie oprită. Conform surselor, și generalul Saluschnyj, șeful armatei ucrainene de atunci, a fost informat că planurile au fost compromise.

Cu toate acestea, grupul de sabotaj a continuat fără acordul SUA. Spiegel dezvăluie că operațiunea a fost finanțată de un om de afaceri ucrainean, care a acoperit o mare parte din costurile totale, estimate la aproximativ 300.000 de dolari. Acești bani au fost folosiți pentru echipamente, închirierea unei ambarcațiuni și achiziția de explozibil.

Pe 7 septembrie 2022, velierul închiriat de echipa de sabotaj a pornit din Warnemünde spre Marea Baltică. La bord se aflau șase bărbați și o femeie, printre care scafandri civili și un căpitan. Potrivit anchetatorilor germani, comandantul operațiunii de pe ambarcațiune era Serhij K., un soldat din forțele speciale ucrainene.

La sfârșitul lunii septembrie 2022, seismografele din Suedia au detectat explozii puternice. La suprafața mării, un covor de bule de gaz, cu o lățime de până la 1.000 de metri, a apărut. Trei din cele patru conducte ale Nord Stream au fost distruse, provocând o criză energetică și tensiuni politice internaționale.

Rolul lui Roman Cevrinski

Un alt personaj central în această poveste este Roman Cevrinski, un expert în operațiuni secrete și fost membru al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Acesta este considerat artizanul atacurilor asupra gazoductelor. Conform DER SPIEGEL, Cevrinski a lucrat în trecut cu CIA, care a contribuit la înființarea unei unități de elită în cadrul SBU după Revoluția Maidan din 2014.

Cevrinski și echipa sa, care a devenit parte a forțelor speciale ale armatei ucrainene în timpul războiului, ar fi discutat în mod repetat cu americanii despre planul de sabotaj. Totuși, rolul exact al Statelor Unite rămâne neclar, în pofida negărilor oficiale ale CIA.

Atacul asupra gazoductelor Nord Stream, care a avut loc în septembrie 2022 lângă insula daneză Bornholm, a adus presiuni suplimentare asupra guvernului german.

Potrivit unui mandat de arestare publicat de Curtea Federală de Justiție din Germania în ianuarie 2026, operațiunea a fost «foarte probabil» coordonată de statul ucrainean.

În prezent, fostul soldat de comando Serhiy K. este reținut în Hamburg, fiind suspectat de implicare directă în distrugerea conductelor.

