Ploi foarte intense

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Până miercuri după-amiază, sunt așteptate fenomene meteo extreme în jumătate de țară.

Ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România, va aduce mari cantități de precipitații.

„Este vorba de o nouă formațiune ciclonică în această perioadă a anului. De altfel, apa mărilor și a oceanelor tinde să fie mai caldă decât uscatul și din acest motiv activitatea ciclonică este destul de intensă. Se generează formațiuni de presiune scăzută în zona mărilor și a oceanelor, iar activitatea din zona Mării Mediterane nu încetează încă și avem parte de astfel de episoade cu ploi foarte intense, pentru că aceste formațiuni ciclonice transportă o cantitate foarte mare de umezeală în deplasarea lor”, a explicat la televiziunea Digi 24, meteorologul ANM Oana Păduraru.

Fenomene meteo severe

Specialistul avertizează că fenomenele meteo se vor intensifica odată cu lăsarea serii, când se vor aduna și cantități însemnate de apă:

„În județele aflate sub cod roșu până mâine seara, la ora 23.00, ne așteptăm la cantități de apă ce vor depăși chiar și 100-120l/mp. În același timp, ne așteptăm și la intensificări ale vântului nu doar în aceste județe, ci și în restul zonelor vizate de codul portocaliu și codul galben”, a afirmat Oana Păduraru.

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

Ce este ciclonul Barbara

Ciclonul Barbara este un fenomen meteorologic care a atras atenția atât la nivel global, cât și în România, datorită intensității și efectelor sale, potrivit televiziunii PRO TV.

Numele „Barbara” a fost folosit pentru mai multe furtuni tropicale, însă din acest an acesta desemnează două evenimente distincte: un uragan format în Oceanul Pacific și un ciclon mediteranean ce afectează Europa, inclusiv România.

În Oceanul Pacific, Barbara s-a format ca o furtună tropicală în data de 8 iunie 2025, conform Centrului Național pentru Uragane al Statelor Unite.

În doar o zi, fenomenul s-a intensificat și a devenit uragan de categoria 1, având viteze ale vântului de aproximativ 120 km/h și o presiune atmosferică centrală de 991 mb.

Cum se formează

Ciclonul Barbara, care lovește România, este o formațiune atmosferică de origine mediteraneană. Frontul aduce ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la munte.

Conform specialiștilor, se generează formațiuni de presiune scăzută deasupra Mării Mediterane, unde apa rămâne mai caldă decât uscatul în această perioadă a anului, creând episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Deși poartă același nume, cele două fenomene sunt de natură diferită. În Pacific, Barbara a fost un uragan tropical, alimentat de apele calde ale oceanului, în timp ce ciclonul Barbara care lovește România este o ciclon mediteranean. Acest tip de ciclon nu are intensitatea unui uragan tropical, dar poate provoca efecte severe — inundații, alunecări de teren și perturbări ale traficului.

În timp ce în Pacific Barbara a fost un uragan tropical, în Europa același nume desemnează o furtună puternică, generată de circulația atmosferică din bazinul mediteranean.

Cine a „botezat” ciclonul Barbara care aduce cod roșu în București și câteva județe din România și care sunt regiunile prin care a mai făcut prăpăd

Furtuna Barbara, în Europa, se referă la furtuna din octombrie 2025 care a afectat Italia și Balcanii, denumită de Serviciul Meteorologic din Italia. O altă furtună semnificativă, numită Barbara, a lovit Regatul Unit și Irlanda în decembrie 2016, iar o alta a afectat Peninsula Iberică în octombrie 2020.



Furtuna Barbara (2025)

Denumire: Denumită de Serviciul Meteorologic din Italia.

Impact: A adus ploi, furtuni, vânturi puternice și o scădere a temperaturii în regiuni precum Italia și Balcanii, menționând în special Grecia, Muntenegru și părți din Bulgaria.



Moment: A avut loc în jurul datei de 5 octombrie 2025, numele fiind anunțat cu puțin timp înainte.



Alte furtuni „Barbara”

2020: O furtună numită Barbara de către Agenția Meteorologică Spaniolă a adus ploi abundente și vânt puternic în Portugalia și vestul Spaniei, traiectoria sa extinzându-se până în Franța, Belgia și Olanda, potrivit AccuWeather.



2016: O furtună numită Barbara, care a afectat Regatul Unit și Irlanda, a provocat pagube minore și pene de curent în Irlanda de Nord și Țara Galilor, notează Wikipedia.



2023: O altă furtună numită Barbara a afectat estul Mediteranei în urma cutremurului din Turcia și Siria din 2023, potrivit Wikipedia.

Furtuna Barbara este un nume comun pentru furtuni în listele europene de denumiri, cel mai recent folosit în octombrie 2020 de către Agenția Meteorologică Spaniolă și în octombrie 2025 de către Servizio Meteorologico italian.

Deși nu există o „origine” unică pentru nume, acesta face parte din listele anuale întocmite de serviciile meteorologice naționale precum Met Office, Met Éireann și altele din Europa, care denumesc furtunile pentru siguranța publică atunci când sunt prognozate impacturi medii sau mari.

Cum își primesc numele furtunile europene

Liste colaborative: Numele furtunilor europene provin din liste anuale create prin colaborarea dintre serviciile meteorologice naționale, cum ar fi Met Office (Regatul Unit), Met Éireann (Irlanda) și KNMI (Țările de Jos).



Contribuții publice: Publicul este invitat să trimită sugestii de nume agențiilor meteorologice pe tot parcursul anului.



Ordine alfabetică: Lista anuală este publicată cu numele în ordine alfabetică și este utilizată pe măsură ce furtunile se apropie și se dezvoltă.

Siguranță și comunicare: O furtună primește un nume atunci când se așteaptă să provoace impacturi semnificative (medii sau puternice), cum ar fi avertizările anticipate de culoare galbenă sau roșie. Acest lucru ajută la comunicarea rapidă a gravității furtunii și permite publicului și mass-media să se pregătească pentru vreme severă.

Furtuni anterioare numite Barbara în Europa

Furtuna Barbara din 2020: Denumită de Agenția Meteorologică Spaniolă în octombrie 2020, aducând ploaie și vânt în Peninsula Iberică înainte de a afecta părți din Regatul Unit.



Furtuna Barbara din 2025: Denumită de Servizio Meteorologico italian în octombrie 2025, cu alerte emise pentru părți din Italia, Croația și Muntenegru.





