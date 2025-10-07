Au trecut cu mașinile peste ei

Într-un mesaj postat pe Facebook, Primăria Municipiului Constanța face un apel către toți locuitorii orașului să manifeste responsabilitate și spirit civic, după ce au fost sesizate situații în care sacii au fost deteriorați intenționat sau deplasați.

„Echipele Confort Urban au montat saci cu nisip în mai multe zone cu risc de inundații, pentru a proteja locuințele și spațiile comerciale din municipiu. Din păcate, au fost semnalate situații în care acești saci au fost deteriorați intenționat sau deplasați, iar în unele cazuri, vehiculele au trecut peste ei, compromițând astfel eficiența măsurilor de protecție. Sacii de nisip au un rol esențial în direcționarea și limitarea acumulării de apă, iar distrugerea lor pune în pericol atât bunurile cetățenilor, cât și siguranța traficului rutier și pietonal”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.

Recomandări Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală

În această situație, cetățenii sunt sfătuiți să nu deterioreze sacii cu nisip:

Nu distrugeți, nu mutați și nu circulați cu autovehiculele peste sacii de nisip!

Respectați efortul echipelor care acționează în teren, zi și noapte, pentru a limita efectele ploilor abundente.

Semnalați imediat orice situație în care observați deteriorarea sacilor sau acumulări periculoase de apă.

Prin comportamente responsabile, fiecare dintre noi contribuie la protejarea comunității și la reducerea riscurilor generate de fenomenele meteo extreme.

Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Sunt anunțate fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază.

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE