Cam cât o halbă de bere pe zi

O echipă condusă de biologii Aleksei Maro și Robert Dudley de la Universitatea din California, Berkeley, a examinat conținutul de alcool al fructelor consumate în mod obișnuit de cimpanzei în Uganda și într-o zonă din Coasta de Fildeș. Fructele coapte ale 20 de specii examinate conțineau în medie aproximativ 0,3% alcool.

Întrucât animalele consumă aproximativ 4,5 kilograme de fructe pe zi, ele ingeră în medie aproximativ 14 grame de alcool. Aceasta reprezintă echivalentul unei halbe de bere.

Un indiciu despre consumul de alcool la oameni

Cercetătorii au observat maimuțe cimpanzeu sălbatice în Africa de Vest consumând fructe fermentate cu alcool. Acest comportament ar putea oferi indicii despre originile obiceiului uman de a sărbători. Oamenii de știință de la Universitatea din Exeter au filmat cimpanzei în Parcul Național Cantanhez din Guinea-Bissau, relatează The Guardian.

Anna Bowland de la Universitatea Exeter a explicat: „La oameni, știm că alcoolul stimulează eliberarea de dopamină și endorfine, iar acest lucru provoacă sentimente de fericire și relaxare”.

Întrebarea care se pune acum este dacă cimpanzeii obțin beneficii similare. Cercetătorii au folosit camere activate de mișcare pentru a filma maimuțele.

Într-un studiu din 2015, cercetătorii au descris cum cimpanzeii furau și consumau sevă de palmier alcoolică creată de oameni. Unele maimuțe păreau să devină mai obraznice sub influența alcoolului.

În studiul actual însă, cercetătorii susțin că cimpanzeii nu ar fi putut deveni „beți” din cauza fructelor. Acest comportament nu le-ar fi îmbunătățit șansele de supraviețuire.







