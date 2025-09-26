Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rogobete, a anunțat că 9 copii cu vârsta de sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar 6 dintre ei au murit.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”, a reacționat Nicușor Dan.

El a cerut transparenţă totală şi publicarea integrală a rapoartelor oficiale, afirmând că erorile care ucid copii trebuie sancţionate cu toleranţă zero.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită din spitale reprezintă un risc constant şi a solicitat Ministerului Sănătății, dar și Guvernului condus de Ilie Bolojan, un plan naţional de combatere a acestor probleme.

„România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a subliniat președintele.

Ministerul Sănătății a anunțat că decesele celor 6 copii au fost raportate cu întârziere de conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iași: „Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați. Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare”.

