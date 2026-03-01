Khamenei a preluat puterea în 1989 și a instaurat o conducere tip dictatorial

Khamenei, născut în 1939 la Mashhad, cel mai sfânt oraș al Iranului, a devenit cleric musulman șiit de la o vârstă fragedă. A fost activist înainte de Revoluția Islamică din 1979, ajutând la organizarea protestelor față de șahului Mohammad Reza Pahlavi și fiind închis pentru aceasta, a relatat CNN.

El a fost și ținta adversarilor noului regim islamic și a scăpat dintr-o tentativă de asasinat în 1981, care i-a lăsat brațul drept paralizat.

La scurt timp după aceea, a fost ales președinte pe o platformă profund ostilă Occidentului și ideologiei liberale, în special Statelor Unite, avertizând că, în caz de război, lupta va fi dură. A fost protejatul lui Ruhollah Khomeini, care a condus lupta pentru răsturnarea șahului și a fondat Republica Islamică. Atunci când Khomeini a murit, în iunie 1989, Khamenei i-a devenit succesor.

Ali Khamenei a murit după atacul cu rachete coordonat de Israel și SUA. El avea 86 de ani și conducea Iranul din 1989. Foto: Imago ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Deși nu avea statura teologică a lui Khomeini, Khamenei s-a dovedit abil politic, notează CNN. În timp, a consolidat controlul asupra forțelor armate, serviciilor de informații, justiției și presei de stat, asigurându-se că nicio decizie majoră nu poate fi luată fără aprobarea sa.

Sub conducerea lui Khamenei, influența Iranului s-a extins în Irak după înlăturarea lui Saddam Hussein în 2003 și în conflictele regionale, inclusiv în Siria. Mai mult, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, aflat sub comanda lui Khamenei, a devenit cea mai puternică instituție militară din Iran, cu influență imensă asupra politicii interne și economiei și asupra grupărilor armate aliate din regiune. În 2019, SUA au inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste.

Per ansamblu, Khamenei a fost perceput drept un lider intolerant și reticent la schimbare. În ultimii ani ai conducerii sale inflexibile, Iranul a devenit tot mai izolat, afectat de corupție și scufundat într-o criză economică profundă.

Peste 200 de morți după ce Israel și SUA au atacat Iranul

Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Imagine de la bombardarea Teheranului de către Israel și SUA. Foto: Imago ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

În același timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dezaprobat ce s-a petrecut. El a criticat „atacul militar neprovocat al Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care constituie o încălcare a principiilor şi normelor dreptului internaţional”, a transmis Ministerul de Externe al țării conduse de Vladimir Putin.

Ali Khamenei a murit după atacul cu rachete coordonat de Israel și SUA

Președintele american Donald Trump a explicat că ayatollahul Khamenei „nu a reușit să scape de serviciile noastre de informații și de sistemele noastre sofisticate de urmărire” și „datorită cooperării strânse cu Israelul, nici el, nici ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, nu au putut face nimic”.

Khamenei a fost omorât în biroul său din complexul prezidențial, în timp ce „își îndeplinea atribuțiile”, a relatat agenția de presă de stat Fars. Două posturi de televiziune israeliene au susținut că o imagine cu cadavrul lui Khamenei i-a fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. Până acum însă, nu a fost făcută publică nicio imagine sau înregistrare video care să confirme moartea lui Khamenei.

Calendarul nunților din 2026: Când interzice Biserica cununiile religioase
Știri România 10:48
Calendarul nunților din 2026: Când interzice Biserica cununiile religioase
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad. Mărturia Laurei Dronca: „Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște"
Știri România 10:00
Procesul asasinatului cu bombă de la Arad. Mărturia Laurei Dronca: „Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște"
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Adevarul.ro
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Scandal între Gabi Tamaș și Cristian Boureanu la „Survivor România" 2026. Și-au aruncat cuvinte grele în fața colegilor. „Nu mai fac nimic"
Stiri Mondene 11:46
Scandal între Gabi Tamaș și Cristian Boureanu la „Survivor România" 2026. Și-au aruncat cuvinte grele în fața colegilor. „Nu mai fac nimic"
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, blocați în Thailanda din cauza conflictului izbucnit în Iran. „Situația este foarte gravă. Nu zboră nimic spre Doha"
Stiri Mondene 10:54
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, blocați în Thailanda din cauza conflictului izbucnit în Iran. „Situația este foarte gravă. Nu zboară nimic spre Doha"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj despre moartea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
