Ieri s-a aflat că Ioana Popescu a murit la 45 de ani. Mihai Ștefan Lungu, iubitul ei, a fost cel care a anunțat în presă trista veste. „Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată.”

„Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a declarat acesta pentru Cancan.

Cine a fost Ioana Popescu

Ioana Popescu, cunoscută în presa tabloidă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a fost jurnalistă, scriitoare și prezentatoare TV. Ea a devenit celebră mai ales prin aparițiile sale controversate și prin dezvăluirile legate de relațiile cu mai mulți sportivi, care i-au adus această poreclă.

În televiziune, a avut propria emisiune numită „Ioana Night Show”, difuzată mai întâi la 6TV și apoi la Giga TV, unde combina revista presei cu invitați și momente de divertisment. A mai apărut ca invitată în talk-show-uri mondene precum „Un Show Păcătos” sau „WowBiz”, unde era adesea implicată în scandaluri și confruntări în direct.

De asemenea, a participat la emisiunea „Agenția VIP”, unde și-a expus viața personală. Cariera ei a fost marcată de controverse, iar presa a relatat inclusiv despre momente mai dificile, cum ar fi faptul că ar fi fost concediată de la un post TV pentru comportament nepotrivit.

Declarațiile controversate făcute de Ioana Popescu

În urmă cu mai bine de un deceniu, Ioana Popescu făcea topul fotbaliștilor celebri cu care s-a iubit. Printre aceștia era și Adrian Mutu, care întotdeauna a negat că a cunoscut-o. „Adrian Mutu, Gabi Torje, Bogdan Mustață, Hristu Chiacu, Bogdan Mara, Ionuț Luțu, Ricardo Dani, Răzvan Raț, Tibi Bălan, Yssouf Koné”, a enumerat ea.

În ciuda declarațiilor ei, fotbaliștii enumerați nu au confirmat niciodată spusele ei. „Eu pe vremea aia eram un copil şi speram să fie altceva. Cred că orice femeie pe lumea asta vrea o relaţie pe bune. Noi am avut o mică idilă, dar fără să facem mai mult”, spunea Ioana Popescu despre idila cu Adrian Mutu.

„Weekendul acela de la mare, a fost cel mai frumos din viaţa mea. Mi-a îndeplinit toate poftele şi am făcut dragoste chiar de cinci ori pe zi! Asta am apreciat la el, că şi-a dat seama că, dacă mă lasă să fac ce vreau, atunci îl răsplătesc înzecit”, povestea Ioana Popescu despre aventura cu fotbalistul Ionuț Luțu, potrivit WOWBIZ.

Bolile de care suferea Ioana Popescu

Ioana Popescu se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, iar în ultimele săptămâni a ajuns la spital de mai multe ori, conform declarațiilor făcute de către iubitul ei. Bărbatul a povestit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni și că ar fi fost diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer, iar în urma complicațiilor, s-a ajuns la un sfârșit cu adevărat tragic.

„Luni trebuie să merg la morgă la spitalul Sfântul Ioan. Sau dacă nu este acolo, la INML. Trebuie să o ridic. Nu cunosc procedura și nu știu nici dacă mi-o vor da. Eu sunt iubitul/concubinul ei. Din câte știu eu, doar rudele de gradul I pot ridica trupul neînsuflețit. Nu are pe nimeni. Părinții sunt decedați, frații vitregi sunt în SUA. Aici sunt doar eu… Eu trebuie să ridic lucrurile ei…haine…obiecte personale, pentru că sunt concubinul ei și ultima persoană care a avut contact cu ea. Eram împreună din august 2025”, a spus iubitul Ioanei Popescu pentru Click.

