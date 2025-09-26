Partenerul ei a descris evoluția stării de sănătate: „Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată.”

Cuplul plănuia o călătorie în Italia. „Mi-a zis să o cer de soție la Roma”, a mărturisit partenerul. Cu o zi înainte de plecare, starea Ioanei s-a agravat brusc.

„Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a declarat acesta pentru Cancan.

Ioana Popescu nu avea rude apropiate în România, părinții ei fiind decedați, iar frații vitregi locuind în SUA. Partenerul ei se confruntă acum cu procedurile legale pentru înmormântare.