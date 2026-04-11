Adam Black, un specialist în criptografie, posibil creator real al Bitcoin

Potrivit unei investigații publicate recent de New York Times, jurnalistul John Carreyrou a petrecut un an analizând mii de postări online și folosind tehnologii avansate, inclusiv inteligența artificială, pentru a descoperi cine s-ar putea ascunde în spatele acestui nume enigmatic.

În urma cercetărilor, Carreyrou l-a identificat pe Adam Back, un cunoscut specialist în criptografie și CEO al unei companii de tehnologie blockchain, ca posibilul Satoshi Nakamoto.

După publicarea articolului în New York Times, echipa lui Adam Back a contactat jurnaliștii, exprimând dorința de a participa la o discuție pe tema investigației. În cadrul unui interviu pentru podcastul „The Daily”, Back a respins categoric ideea că ar fi creatorul Bitcoin.

„Nu, nu sunt Satoshi. Cred că este un subiect fascinant cine ar putea fi această persoană. Toate dovezile circumstanțiale au fost analizate extensiv de mulți cercetători, iar ceea ce ne rămâne este o analiză speculativă”, a declarat Back.

El a adăugat că asemănările dintre stilul său de scriere și cel al lui Satoshi, evidențiate în articol, ar putea fi o coincidență.

„Pentru cineva fluent în criptografie, este firesc să regăsim un limbaj tehnic comun”, a explicat el.

Analize care indică faptul că Adam Back are fi Satoshi Nakamoto

Conform New York Times, analiza stilului de scriere a fost realizată cu ajutorul unor metode avansate, inclusiv inteligență artificială. Sute de mii de cuvinte din postările online ale lui Satoshi au fost comparate cu cele ale altor figuri proeminente din comunitatea cripto.

Trei metode distincte de analiză au indicat că Back este cea mai apropiată potrivire cu stilul de scriere al lui Nakamoto.

Cu toate acestea, Back a rămas ferm pe poziție, afirmând că nu este Satoshi și că cei apropiați lui pot confirma acest lucru.

„Oamenii care mă cunosc sunt destul de convinși că nu sunt eu”, a subliniat el.

Misterul care învăluie identitatea lui Satoshi Nakamoto

Una dintre întrebările care persistă este de ce Satoshi Nakamoto a ales să rămână anonim, mai ales având în vedere impactul major al Bitcoin asupra economiei mondiale.

„Bitcoin este perceput ca o marfă digitală neutră, o descoperire mai degrabă decât o invenție. Sistemele care au un fondator vocal sunt privite mai mult ca produsele unei companii, în timp ce Bitcoin este haotic și descentralizat!”, a explicat Adam Black.

El a continuat, subliniind că această anonimitate contribuie la mitologia din jurul Bitcoin: „Faptul că există un fondator care a dispărut în 2011 sau 2012 este o poveste fascinantă în sine”.

Oamenii vor să afle cine este creatorul Bitcoin

Întrebat despre dreptul publicului de a cunoaște identitatea lui Satoshi, având în vedere impactul global al Bitcoin, Back a subliniat că tehnologia a devenit deja un fenomen de piață independent de creatorul său.

„Odată ce tehnologia există, ea capătă propria inerție. Satoshi a avut un scop la început, dar, în cele din urmă, oamenii care folosesc Bitcoin decid de ce este valoros pentru ei. Ideile persoanei care a creat tehnologia devin secundare”, a explicat el.

Totuși, suspiciunile publicului rămân. În special, unii sugerează că Back ar avea motive financiare pentru a-și ascunde presupusa identitate, având în vedere că deține o companie ce urmează să fie listată la bursă. Deține Satoshi Nakamoto Bitcoin în valoare de peste 70 de miliarde de dolari? Acest mister alimentează speculațiile.

„Este adevărat, ascunderea unor astfel de informații ar fi o problemă serioasă” a recunoscut Back.

Miturile despre identitatea lui Satoshi Nakamoto continuă

În ciuda tuturor speculațiilor și investigațiilor, Adam Back consideră că identitatea ascunsă a lui Satoshi este un element esențial al succesului Bitcoin.

„Este ca într-un sketch din Monty Python: mulțimea decide că cineva este o figură religioasă, iar persoana neagă, dar cu fiecare negare, suspiciunile cresc. Poți spune adevărul, dar oamenii vor trage propriile concluzii” a încheiat el.

Astfel, la 17 ani de la crearea sa, Bitcoin continuă să fie un fenomen global, iar identitatea celui care l-a creat rămâne unul dintre marile mistere ale epocii digitale.