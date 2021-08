Câteva sute de oameni, mulți ținând steaguri americane și pancarte prin care se cerea „Libertate medicală”, au ajuns sâmbătă la amiază la Primăria din Los Angeles pentru protest. Câteva zeci de contramanifestanți erau deja prezenți acolo.

În scurt timp, a izbucnit o luptă între cele două tabere, în care s-au schimbat pumni și s-au aruncat obiecte. Nu se știe precis cum a început bătaia, iar fiecare parte a dat vina pe cealaltă, conform Los Angeles Times.

O persoană, despre care protestanții anti-mască susțin că face parte din tabăra lor, a fost găsită sângerând. Polițiștii de la fața locului au spus că persoana a fost înjunghiată.

