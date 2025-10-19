Producătorul a anunțat faptul că a investit un milion de euro în echipamente moderne pentru producția și ambalarea produselor ready-meals. Prima gamă de produse lansată de Vascar în acest segment se numește „Farfuriile Nutritive” și este comercializată sub brandul Moldova în Bucate.

Gama a fost dezvoltată împreună cu medicul nutriționist Laura Davidescu. Ciorbele sunt disponibile în rețeaua METRO, au un termen de valabilitate de 21 de zile și pot fi pregătite în doar cinci minute, relatează Economica.net.

„Prin această investiție și prin lansarea primei game de farfurii nutritive, Vascar intră pe piața de retail cu produse ready meals și își consolidează poziția de inovator în industria alimentară. Obiectivul nostru este să oferim consumatorilor soluții moderne, sănătoase și convenabile, adaptate unui stil de viață activ, dar și să extindem portofoliul cu produse dedicate partenerilor din HoReCa”, a declarat Vlad Ciuburciu, CEO Vascar citat de Industriacărnii.ro.

Din anul 1984, atunci când activa sub denumirea de Industria Cărnii Vaslui, funcționând în sistem centralizat, business-ul Vascar a ajuns la o rețea, astăzi, de 20 magazine proprii în Vaslui, Iași, Huși, Negrești, Bârlad, Roman, Galați, distribuție națională și exporturi pe trei continente.

