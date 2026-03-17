O veste tulburătoare a dat complet peste cap viața unei fetițe care încă nu a împlinit patru ani. Diagnosticată cu coarctație severă de aortă (n.r. – malformație cardiacă congenitală ce constă în îngustarea aortei), Erika-Maria Sânzăeanu, din București, a fost operată și acum trebuie să urmeze un program medical de investigații și tratamente postoperatorii. Pentru a i se putea urmări evoluția stării de sănătate prin controale de specialitate, Erika are nevoie de aproximativ 2.500 de lei lunar.

„Cine s-ar fi gândit că fetița mea are ceva la inimă? Nu s-a plâns niciodată de nimic”

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, Erika – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – a fost dusă de mama ei la medic, după ce micuța părea să prezinte simptomele unei răceli. Ceea ce părea a fi un banal control făcut pentru găsirea leacului împotriva unei gripe sau viroze ușoare s-a dovedit a fi, de fapt, primul pas spre aflarea, cu noroc, a unor informații legate de o maladie care se cuibărise tăcut, încă de la naștere, în trupul fetiței.

Pediatrul a simțit că ceva nu e în regulă cu respirația fetiței și, ajutat și de aparatele care au indicat o tensiune arterială foarte mare pentru un copil (n.r. – 160/100), a decis să îndrume micul pacient către un specialist în cardiologie. În urma analizelor și a investigațiilor computerizate efectuate ulterior la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, din Capitală (n.r. – angio CT-ul de vase coronariene și ecografia cordului), medicii au diagnosticat-o pe fetiță cu coarctație severă de aortă (n.r. – malformație cardiacă congenitală ce constă în îngustarea aortei).

O veste care i-a năucit pe părinți atâta vreme cât micuța lor nu a dat vreodată vreun semn că ar suferi de vreo afecțiune majoră. „În trei ani, mi-a spus de două ori că o doare capul. Cine s-ar fi gândit că fetița mea are ceva la inimă? Nici măcar nu mi-a trecut prin cap să-i iau tensiunea vreodată… Are totuși trei ani și nu s-a plâns niciodată de nimic”, povestește Ana, mama fetiței suferinde.

Erika-Maria Sânzăeanu a fost operată la inimă și acum are nevoie de ajutor pentru investigații și tratamente postoperatorii

Erika a fost operată timp de cinci ore pe cord deschis

Inițial, părinții micuței au optat pentru o intervenție minim invazivă, pentru montarea unui stent, dar specialiști în cardiologie de la clinici din Italia, Franța sau Germania au refuzat micul pacient pe motiv că Erika este prea mică pentru o astfel de procedură medicală. Așa, singura opțiune de salvare a fetiței a rămas operația clasică pe cord deschis.

Recent, Erika a fost operată de o echipă de chirurgi de la Spitalul „Monza”, din Capitală, coordonată de un medic român care trăiește și profesează în Germania. Specialist în chirurgie cardiovasculară care, la intervale bine stabilite, vine în România pentru a opera cazuri similare. O intervenție chirurgicală complicată, care a durat cinci ore și pentru care părinții au plătit 18.000 de euro, bani pe care au reușit să-i strângă cu ajutorul familiei și al prietenilor, dar și folosind propriile economii.

Echipa de chirurgi a recurs la anastomoză (n.r. – unirea a două capete ale aortei după îndepărtarea părții afectate de maladie) pentru a reda arterei afectate funcționalitatea normală, adică să regleze fluxul de sânge oxigenat dinspre inimă spre corp. După o săptămână de spitalizare, două zile la „Reanimare” și cinci petrecute în salon, Erika a ajuns acasă.

„Doar împreună vom reuși să strângem acești bani care pentru Erika înseamnă viață”

Operația a fost o reușită, au spus specialiștii care au recomandat, pentru siguranță, un program medical de urmărire postoperatorie a stării de sănătate a micuței Erika. Acest lucru se traduce prin vizite lunare la medic în timpul cărora Erikăi i se vor face teste, analize și investigații cu ajutorul cărora să-i fie monitorizată evoluția stării de sănătate, după operație.

Intervenția chirurgicală a reușit, urmează programul de monitorizare postoperator

„Medicii au spus că totul este în regulă și asta se vede deja după operație. Erika are acum puls și la picioare, unde nu mai avea, iar tensiunea i s-a reglat. Chiar și așa, timp de un an va trebui să mergem la control lună de lună. Financiar însă, fiecare vizită la medic înseamnă aproximativ 2.500 de lei, în funcție de tipul de investigații care i se vor face. Pentru noi, e o sumă mare, având în vedere efortul financiar pe care l-am făcut în ultimele luni pentru a ne salva fetița. De aceea, îi rugăm pe toți oamenii cu suflet mare, rugăm fundațiile să îi fie alături fetiței noastre, așa cum au fost și atunci când am strâns banii pentru operație.

Doar împreună vom reuși să strângem acești bani care pentru Erika înseamnă viață. Orice posibilă modificare postoperatorie, cât de mică, poate fi observată la timp și astfel intervenția rapidă ar avea succes. De aceea, aceste controale lunare sunt vitale pentru Erika. Vă rog să ne fiți alături!”, este apelul pe care Ana, mama Erikăi, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să o ajute pe Erika o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ERIKA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

