„În aceste momente, circulaţia rutieră pe drumul naţional DJ 222A, între localităţile Nifon şi Hamcearca, este restricţionată ca urmare a producerii unei viituri pe carosabil”, a transmis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Poliției Rutiere. Acestea gestionează situația și asigură măsurile de siguranță în zona afectată.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonă. De asemenea, cetățenii sunt rugați să respecte indicațiile forțelor de ordine prezente la fața locului. News.ro menționează că restricțiile vor fi menținute până la remedierea situației.

