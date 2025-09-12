UPDATE, ora 9.13: Un nou cod galben de ceață a fost emis de meteorologi. Atenționarea este valabilă astăzi, 12 septembrie 2025, până la ora 11.00, iar afectate sunt localități din județele Arad și Timiș.

ANM anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Vizate sunt:

Județul Arad: Nădlac și Șeitin.

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche și Valcani.

Știrea inițială: Atenționarea meteo de tip cod galben este valabilă astăzi, până la ora 9.00. Meteorologii anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Sub cod galben se află următoarele localități:

Județul Caraş-Severin: Oravița, Anina, Bozovici, Prigor, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Cărbunari și Ciuchici.

Județul Arad: Nădlac și Șeitin.

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Iecea Mare, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche și Valcani.

Informare meteo de vreme rea

Amintim că o informare meteo de vreme rea, ploi abundente și vânt este valabilă vineri, 12 septembrie, până la ora 20.00.

„Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20-40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, a transmis ANM.

În București, vremea se va răcori astăzi, 12 septembrie 2025. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5-10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24… 25 de grade Celsius.

Ce înseamnă codul galben și cum clasifică meteorologii fenomenele meteo în coduri

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

Ce este ceața

Ceața este un fenomen meteorologic constituit dintr-o aglomerare foarte fină de particule de apă aflate în suspensie în atmosferă, foarte aproape de sol. Ea își face apariția mai ales toamna și primăvara. De asemenea, ceața poate fi văzută și în restul anului, în special pe timpul iernii, potrivit Wikipedia.org.

Acest fenomen are drept consecință reducerea vizibilității pe orizontală până la o distanță de un kilometru. Conform standardelor meteorologice internaționale, în această situație, se poate vorbi despre instalarea ceții, iar în anumite condiții poate fi atât de densă încât va îngreuna foarte mult traficul rutier, aerian, feroviar și naval.