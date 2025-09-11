Temperaturile mai scad în Capitală, astfel că vineri mercurul din termometre nu va mai depăși 25 de grade, spun meteorologii.

Cum va fi vremea la București joi, 11 septembrie 2025

Cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10-15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă de 17-18 grade în București.

Cum va fi vremea la București vineri, 12 septembrie 2025

Vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5-10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24-25 de grade.

În intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteo ANM de ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 8 septembrie – 5 octombrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE