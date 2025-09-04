Cuprins:
Disconfort termic
Conform meteorologilor, prima avertizare cod galben este valabilă joi, 4 septembrie, în interval orar 12.00 – 21.00, fiind vizate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
Astfel, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură.
Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
Căldura se accentuează
Vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.
„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade”, avertizează meteorologii.
