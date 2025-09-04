Disconfort termic

Conform meteorologilor, prima avertizare cod galben este valabilă joi, 4 septembrie, în interval orar 12.00 – 21.00, fiind vizate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Cod galben de caniculă. Foto: meteoromania.ro.

Astfel, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Căldură sufocantă și în vestul țării. Foto: meteoromania.ro.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Căldura se accentuează

Vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade”, avertizează meteorologii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE