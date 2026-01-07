Posibile inundaţii locale şi creşteri de debite în şase bazine hidrografice

Hidrologii anunță că sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa. Hidrologii avertizează că în această perioadă sunt posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

De miercuri până joi seară, la ora 18.00, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.



Aceste fenomene au loc ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.



Potrivit hidrologilor, pentru intervalul 7 ianuarie, ora 11:00 – 8 ianuarie, ora 18:00, a fost emis Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt), Vedea – bazin superior, Teleorman – bazin superior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Pucioasa şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Pucioasa – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova), se arată într-un comunicat emis de INHGA.

Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din bazinele hidrografice Desnăţui – bazin amonte Acumularea Fântânele

De asemenea, în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj) intră în vigoare un cod portocaliu de inundaţii.



Hidrologii menţionează că fenomenele potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

