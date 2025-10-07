Lista universităților care sistează cursurile miercuri

  • Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
  • Universitatea din București
  • Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București
  • Academia de Studii Economice (ASE)

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a fost prima care a comunicat stundeților faptul că se vor suspenda cursurile care trebuiau să aibă loc fizic în data de 8 octombrie 2025 din cauza codului roșu de ploi torențiale. Ulterior, rectoratul Universității București a comunicat și el faptul că nu se vor mai face cursuri fizice.

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a transmis faptul că orele care trebuiau să aibă loc miercuri vor fi reprogramate și recuperate la o dată ulterioară, iar în jurul orei 19:00, studenții Academiei de Studii Economice au fost înștiințați de asociația de studenți printr-o postare pe Instagram de faptul că și cursurile lor vor fi reprogramate din cauza condițiilor meteorologice.

Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe. Ciclonul lovește România în următoarele ore

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Sunt anunțate fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

Fenomene meteo severe în jumătate de țară, până miercuri

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp. O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri.

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25 – 30 l/mp și izolat 40 – 50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60 – 90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10 – 30 cm). Marți, până la ora 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului.

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20 – 25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, potrivit meteorologilor ANM.

De miercuri noapte, 17 județe vor intra parțial sau integral sub avertizare cod galben de vânt. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1.700 m vor fi rafale în general de 80 – 90 km/h. Alerta meteo este valabilă până joi dimineață.

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Alte știri

Pregătiri pentru codul roșu de ploaie în București: „Evitați pasajele!”. Zonele aflate în pericol de inundație
Știri România 19:09
Pregătiri pentru codul roșu de ploaie în București: „Evitați pasajele!”. Zonele aflate în pericol de inundație
100 de câini din Târgu Jiu, salvați de la eutanasiere. Voluntarii acuză și cer măsuri: „Adăpostul nu respectă legea”
Știri România 19:00
100 de câini din Târgu Jiu, salvați de la eutanasiere. Voluntarii acuză și cer măsuri: „Adăpostul nu respectă legea”
Monden

Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
Stiri Mondene 18:15
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:42
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Politic

PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 17:17
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
