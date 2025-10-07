Lista universităților care sistează cursurile miercuri

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Universitatea din București

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

Academia de Studii Economice (ASE)

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a fost prima care a comunicat stundeților faptul că se vor suspenda cursurile care trebuiau să aibă loc fizic în data de 8 octombrie 2025 din cauza codului roșu de ploi torențiale. Ulterior, rectoratul Universității București a comunicat și el faptul că nu se vor mai face cursuri fizice.

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a transmis faptul că orele care trebuiau să aibă loc miercuri vor fi reprogramate și recuperate la o dată ulterioară, iar în jurul orei 19:00, studenții Academiei de Studii Economice au fost înștiințați de asociația de studenți printr-o postare pe Instagram de faptul că și cursurile lor vor fi reprogramate din cauza condițiilor meteorologice.

Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe. Ciclonul lovește România în următoarele ore

București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Sunt anunțate fenomene meteo extreme în jumătate de țară, până miercuri după-amiază.

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

Fenomene meteo severe în jumătate de țară, până miercuri

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp. O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri.

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25 – 30 l/mp și izolat 40 – 50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60 – 90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10 – 30 cm). Marți, până la ora 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului.

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20 – 25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, potrivit meteorologilor ANM.

De miercuri noapte, 17 județe vor intra parțial sau integral sub avertizare cod galben de vânt. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1.700 m vor fi rafale în general de 80 – 90 km/h. Alerta meteo este valabilă până joi dimineață.