Motivul este un blocaj administrativ fără precedent: din cauza neînțelegerilor din Consiliul Local, taxele și impozitele nu au fost aprobate, iar administrația a rămas fără bani în conturi.

Blocaj în Consiliu: Impozite la pragul minim, respinse de 7 ori

Situația a ajuns într-un punct critic după ce cinci dintre cei nouă consilieri locali s-au opus constant adoptării noilor taxe locale.

Edilul comunei, Aron Zaharie (PNL), susține că proiectul propus prevede nivelul minim al taxelor permis de Codul Fiscal, însă consilierii refuză să îl voteze.

După șapte ședințe consecutive eșuate, primăria se află în imposibilitatea de a încasa venituri la bugetul local. Edilul a explicat că opoziția nu a adus argumente de ordin economic.

„Pur și simplu nu au nicio explicație, doar că nu vor să voteze. Zic că ei nu ascultă de cei de sus. Păi dacă Parlamentul și Guvernul au dat legile… mai jos de atâta nu se poate”, a declarat Aron Zaharie.

Cei cinci consilieri care blochează proiectul provin de la următoarele formațiuni politice: 2 consilieri AUR și câte unul de la PSD, USR și Forța Dreptei.

Fără lumină pe străzi, fără salubritate și fără salarii

Într-o notificare oficială semnată pe 25 februarie și transmisă către SC Electrica Furnizare SA, primarul a solicitat întreruperea energiei electrice pentru iluminatul public pe perioadă nedeterminată.

Compania a confirmat deja primirea documentului, iar o echipă urmează să efectueze deconectarea.

Dincolo de iluminatul stradal, blocajul financiar afectează grav întreaga comunitate de 1.250 de locuitori, precum și funcționarea primăriei.

Consecințele imediate includ sistarea serviciilor de salubritate și înghețarea salariilor. Din cauza acestui blocaj, primăria nu mai dispune de fonduri pentru a achita facturile către operatorul de salubritate și nici pentru plata salariilor angajaților pe luna martie.

Până în prezent, instituția a reușit să supraviețuiască folosind excedentul bugetar rămas din anul precedent.

„Am avut două luni, dar acum nu mai avem bani în cont. Pentru martie, sigur nu o să avem bani pentru salarii și alte utilități”, a concluzionat primarul Aron Zaharie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE