Depășirea nivelului de pesticide

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că produsul vizat este Kamis Cuișoare, gramaj: 10 g, număr lot: 0002791365, data expirării: 17.02.2028.

Motivul retragerii îl reprezintă depășirea nivelului admis de clorpirifos, un pesticid utilizat în agricultură, dar interzis în Uniunea Europeană din cauza efectelor toxice asupra sănătății.

Compania Kamis Condimente SRL a informat magazinele despre problema apărută în cadrul unui control de rutină, iar toate rețelele de retail au inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea produsului de la clienți.

În această situație, clienții care au achiziționat acest produs sunt sfătuiți să nu îl consume, ci să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat, chiar și fără bon fiscal. Contravaloarea produsului va fi rambursată integral.

Ce este clorpirifos?

Clorpirifosul este un insecticid organofosforic care a fost utilizat pe scară largă la nivel global pentru a controla o varietate de dăunători în agricultură, în locuințe și în alte medii.

Studiile au arătat că expunerea la clorpirifos, care este o neurotoxină, chiar și la niveluri scăzute, poate avea efecte adverse grave asupra dezvoltării neurologice, în special la copii mici și fetuși. Acestea includ probleme de dezvoltare cognitivă, IQ redus, tulburări de atenție, autism și alte deficiențe neurologice.

Oamenii pot fi expuși prin consumul de alimente cu reziduuri de clorpirifos, prin apă potabilă contaminată, prin aer (în special în zonele agricole unde este pulverizat) sau prin contact direct. La doze mai mari, poate provoca greață, amețeli, dureri de cap, convulsii, comă și chiar moartea.

