Mai multe loturi de ouă, retrase de la vânzare din Kaufland

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium.

Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor.

Loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image, retrase de la vânzare din cauza unui risc de Salmonella Typhimurium

Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului „Ouă de consum cod 0 M”.

„Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, menţionează ANVSA.

Este vorba de ouă comercializate în supermarketurile Kaufland, mai exact de loturile 0824 (valabilitate 21 septembrie 2025), 0827 (valabilitate 24 septembrie 2025), 0831 (valabilitate 28 septembrie 2025), 0902 (valabilitate 30 septembrie 2025), 0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

Recomandări
Loturi de ouă, retrase și din Mega Image

De asemenea, Mega Image a retras de la vânzare produsele „Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 10 buc” şi „Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 6 buc” cu numerele de lot 0824; 0827; 0831; 0902; 0907 şi cu termenele  de valabilitate 21 septembrie 2025, 24 septembrie 2025, 28 septembrie 2025, 30 septembrie 2025, 5 octombrie 2025. 

„Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate
la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere
identificarea unui risc de Salmonella Typhimurium”, potrivit ANSVSA.

Consumatorii sunt rugați să returneze produsul până la data de 5 octombrie 2025.

„Considerând că sănătatea consumatorilor este cea mai importantă, Mega Image solicită
clienților să NU consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul sus menționat și roagă
cu amabilitate să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s-a achiziționat
produsul”, potrivit informațiilor transmise către ANSVSA.

Ce este Salmonella typhimurium?

Salmonella typhimurium este o bacterie patogenă, răspunzătoare de majoritatea toxiinfecțiilor alimentare.

Omul se poate contamina prin consumul de carne crudă sau insuficient gătită, ouă, produse lactate nepasteurizate, legume sau apă infectată. Tratamentul include, în principal, hidratarea corespunzătoare, iar antibioticele sunt utilizate în cazurile severe.

S-a solicitat și retragerea din magazinele Carrefour a unui condiment

ANSVSA mai informează că s-a solicitat retragerea de la comercializare, din magazinele Carrefour, și a unui condiment – cuișoare – fiind depășite valorile admise de reziduuri de pesticide. Este vorba despre produsul Kamis – Cuișoare, produs de furnizorul KAMIS CONDIMENTE SRL.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus să nu îl consume, ci să il distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde l-au cumpărat. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

