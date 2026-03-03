Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat luni, 2 martie, pe rețelele sociale, mai multe imagini de la șantierul din Piața Unirii.

„Câteva imagini din șantierul din Piața Unirii, acolo unde construim, de la zero, noul planșeu ce acoperă râul Dâmbovița. Dincolo de activitățile de zi cu zi, despre care v-am mai vorbit, constructorii montează, în această perioadă, și așa-numitele conducte de preaplin, adică țevi de dimensiuni impresionante, aproape cât statura unui om”, a precizat edilul.

Primarul Sectorului 4 a precizat și rolul pe care îl vor avea aceste conducte de preaplin: „Acestea vor prelua, la nevoie, debitul în exces al Dâmboviței și îl vor direcționa în aval de Piața Unirii, departe de tot ceea ce înseamnă infrastructura critică a Bucureștiului”.

Pe 25 februarie, Daniel Băluță a anunțat, pe Facebook, că este gata „prima etapă de refacere a plăcii de beton din centrul orașului, cea din zona Hanului lui Manuc”.

Băluță estimează că lucrările la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate mai devreme decât termenul stabilit. Potrivit acestuia, refacerea construcției ar putea fi încheiată la sfârșitul acestui an.

„Constructorii sunt concentrați acum în zona parcului (așa-numitele zone 2 și 3). Asta înseamnă că sunt șanse bune ca, din vară, să intrăm și în ultima fază a proiectului și să îl terminăm anul acesta, adică mai devreme cu 6 luni decât termenul inițial”, a mai adăugat primarul Sectorului 4.

